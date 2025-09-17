Tragiczny wypadek w Krakowie: Motocyklista zginął na zjeździe z A4

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-17 12:24

W Krakowie na zjeździe z autostrady A4 w kierunku S7 doszło do śmiertelnego wypadku. Kierujący motocyklem z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Mimo natychmiastowej reanimacji, motocyklista zginął na miejscu. Na miejscu pracują służby, a ruch w okolicy jest utrudniony.

Tragiczny wypadek w Krakowie: Motocyklista zginął na zjeździe z A4

i

Autor: Didgeman/ Pixabay.com
  • W Krakowie, na zjeździe z autostrady A4 w kierunku S7, doszło do tragicznego wypadku motocyklisty.
  • Kierujący motocyklem z nieustalonych przyczyn uderzył w bariery i pomimo reanimacji zmarł na miejscu.
  • W związku z wypadkiem występują utrudnienia w ruchu, a policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia przyczyn zdarzenia.

Czarny dzień na drogach Małopolski. W Krakowie zginął motocyklista

Do tragicznego wypadku doszło w Krakowie na zjeździe z autostrady A4 w kierunku S7. Jak poinformował mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, z nieustalonych przyczyn kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery.

Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policja. Świadkowie zdarzenia oraz służby podjęli natychmiastową reanimację (RKO), jednak, jak przekazał rzecznik prasowy PSP, kierujący motocyklem zmarł na miejscu.

- Świadkowie oraz służby natychmiast podjęli RKO. Niestety kierujący nie żyje – powiedział mł. kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Środa, 17 września to czarny dzień na małopolskich drogach. Rano w Faściszowej pod Tarnowem również zginął motocyklista. Do zdarzenia doszło w wyniku próby wyprzedzenia motocyklisty przez kierowcę samochodu osobowego.

Utrudnienia w ruchu po wypadku na A4

W związku z wypadkiem, na zjeździe z autostrady A4 w kierunku S7 występują utrudnienia w ruchu. Policja prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków.

8 zdjęć
MAŁOPOLSKA POLICJA
WYPADEK ŚMIERTELNY
NIE ŻYJE MOTOCYKLISTA