W Krakowie, na zjeździe z autostrady A4 w kierunku S7, doszło do tragicznego wypadku motocyklisty.

Kierujący motocyklem z nieustalonych przyczyn uderzył w bariery i pomimo reanimacji zmarł na miejscu.

W związku z wypadkiem występują utrudnienia w ruchu, a policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia przyczyn zdarzenia.

Czarny dzień na drogach Małopolski. W Krakowie zginął motocyklista

Do tragicznego wypadku doszło w Krakowie na zjeździe z autostrady A4 w kierunku S7. Jak poinformował mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, z nieustalonych przyczyn kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery.

Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policja. Świadkowie zdarzenia oraz służby podjęli natychmiastową reanimację (RKO), jednak, jak przekazał rzecznik prasowy PSP, kierujący motocyklem zmarł na miejscu.

- Świadkowie oraz służby natychmiast podjęli RKO. Niestety kierujący nie żyje – powiedział mł. kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Środa, 17 września to czarny dzień na małopolskich drogach. Rano w Faściszowej pod Tarnowem również zginął motocyklista. Do zdarzenia doszło w wyniku próby wyprzedzenia motocyklisty przez kierowcę samochodu osobowego.

Utrudnienia w ruchu po wypadku na A4

W związku z wypadkiem, na zjeździe z autostrady A4 w kierunku S7 występują utrudnienia w ruchu. Policja prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków.

Wypadek w Faściszowej pod Tarnowem. Nie żyje motocyklista

Sonda Czy motocykliści w naszym regionie jeżdżą bezpiecznie? TAK NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ