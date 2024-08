Tropikalne upały zaleją Polskę. Eksperci wskazali daty. Tutaj będzie najgoręcej

Są najliczniejszą zagraniczną grupą w Zakopanem. Dla nich to Las Vegas! "Rodakom proponuję trzy rzeczy"

Notujemy bardzo dynamiczny tydzień w pogodzie. Trzecia dekada sierpnia przyniosła sporo opadów deszczu, burze i ochłodzenie. Odpoczynek od upałów nie potrwa jednak długo. Najbliższy weekend przyniesie falę upałów, a na zachodzie również opady deszczu i burze. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie zostawiają złudzeń - przy planowaniu urlopu trzeba wziąć pod uwagę trudne warunki atmosferyczne. - Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 28 stopni Celsjusza do 32°C, chłodniej na wybrzeżu od 23°C do 26°C - podaje IMGW w prognozie pięciodniowej. Jak się okazuje - może być jeszcze goręcej.

Nawet 35 stopni. Totalne upały w Polsce

Sprawdziliśmy szczegółowe prognozy dla naszego kraju. Na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawiły się kolory, oznaczające tropikalne upały. Zapowiadane wyżej 32 stopnie Celsjusza to i tak łagodny scenariusz. Z najnowszych doniesień synoptyków wynika, że w sobotę (24 sierpnia) na terenie województwa małopolskiego odnotujemy nawet 35 stopni! Najgoręcej powinno być w godzinach 15:00 - 17:00 w okolicach Oświęcimia. Podobne wartości widać w województwach:

dolnośląskim

opolskim

mazowieckim

podkarpackim

lubuskim

wielkopolskim

łódzkim

Co równie istotne - po zachodzie słońca realny jest scenariusz z tzw. tropikalną nocą. Temperatury w kilkunastu województwach mogą przekroczyć 20 stopni, a w takim przypadku mówimy właśnie o tym zjawisku. Upały zostaną z nami do końca weekendu, ale już początek ostatniego tygodnia sierpnia to delikatne ochłodzenie. Z uwagi na dynamikę w pogodzie, zalecamy regularne odświeżanie prognoz, ponieważ pogoda lubi nas zaskoczyć. Ostrzeżenia meteo będziemy analizować w lokalnych oddziałach "Super Expressu".

