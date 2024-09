— Jezu jaki wylew buractwa w komentarzach. Bardzo dobrze, że wezwałyście pomoc - a to ratownicy wybierają czym z tą pomocą do was przyjdą, bo nie muszą wszędzie latać helikopterem więc skoro to zrobili to znaczy, że uznali, że jest sens. Dobrze, że nie próbowałaś zejść sama, bo może to było tylko poślizgnięcie, ale nie wiadomo czy jakbyś nie zaczęła schodzić sama to byś nie uszkodziła już sobie całkiem kostki/stawu. A też pamiętajmy, że góry to nie prosta droga a liczne kamienie, głazy, skały, strome zejścia itp i mogłaś sobie zrobić jeszcze większą krzywdę. A tak dałaś sobie szanse, by wrócić w góry — czytamy w komentarzach pod nagraniem.