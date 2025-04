Ta wiadomość z pewnością nie ucieszy rodziców. Od września uczniowie mają płacić więcej za zakwaterowanie w samorządowej bursie. W Krakowie istnieją trzy takie obiekty: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 przy al. Focha 39 i ul. Rzeźniczej 4 , Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 na os. Szkolnym 17-19 i Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 przy ul. Ułanów 21a.

Projekt uchwały w sprawie zmiany cennika skierował do rady miejskiej prezydent Krakowa. Zgodnie z tym projektem od 1 września 2025 r. miesięczna opłata za zakwaterowanie wychowanka w bursie prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków ma wynosić 197 zł. To oznacza wzrost ceny o prawie 50 proc. Trzeba jednak zaznaczyć, że opłata wynosząca obecnie 133 zł nie była podnoszona od 2016 r.

Nową stawkę można traktować jak maksymalną, ponieważ zgodnie z ustawą rodzice dzieci i młodzieży przebywających w bursie wnoszą opłatę za zakwaterowanie w bursie w wysokości do 50 proc. kosztu utrzymania miejsca, tymczasem średni koszt utrzymania miejsca w krakowskich samorządowych bursach w 2024 roku wyniósł 394,98 zł miesięcznie.

- Przyjęcie uchwały może spowodować zwiększenie dochodów Gminy Miejskiej Kraków o ok. 205 tys. zł w 2025 r. i o ok. 513 tys. zł w 2026 r., przy założeniu, zgodnie z którym do burs prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków zgłosi się na rok szkolny 2025/2026 i w kolejnych latach co najmniej taka liczba chętnych do zakwaterowania jak obecnie - wyjaśnia krakowski magistrat.

