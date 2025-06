Egzaminy zawodowe - sesja LATO 2025: ARKUSZE, odpowiedz do ściągnięcia PDF [harmonogram, zasady, wyniki]

Uczniowie oglądali filmik dla dorosłych, nauczyciel trafił na ławę oskrżonych

Sprawa, która toczyła się od grudnia 2024 roku, budziła ogromne emocje. Oskarżony, 25-letni wówczas wychowawca klasy, został oskarżony przez prokuraturę o prezentowanie treści pornograficznych uczniom poniżej 15. roku życia oraz o naruszenie nietykalności cielesnej jednego z uczniów. Zawiadomienie złożył dyrektor szkoły, a w obecności rodziców przesłuchano kilkadziesiąt osób w wieku 14 i 15 lat.

Sędzia Danuta Hadka, uzasadniając decyzję o umorzeniu zarzutów dotyczących prezentowania pornografii, szczegółowo opisała tło zdarzeń. Kluczowym elementem okazało się istnienie grupy w mediach społecznościowych, założonej przez uczniów, do której dołączył również nauczyciel. To właśnie na tej grupie młodzież miała umieszczać materiały pornograficzne.

Sędzia podkreśliła, że nauczyciel nie publikował, ani nie rozsyłał tych materiałów. Podczas lekcji, siedząc przy biurku, przeglądał je, a wokół niego zgromadziło się grono uczniów, którzy spoglądali mu przez ramię. Sędzia Hadka pytała retorycznie: „Co robiły dzieciaki? Stały dookoła i spoglądały mu przez ramię. I to jest, proszę państwa, prezentowanie treści pornograficznych?”.

Sąd zwrócił uwagę, że żaden z przesłuchiwanych uczniów nie wskazał, by nauczyciel zachęcał ich do oglądania tych materiałów. Wśród uczniów byli także ci, którzy sami publikowali treści pornograficzne. Sędzia Hadka podkreśliła również odpowiedzialność rodziców, którzy wcześniej nie interesowali się zawartością telefonów swoich dzieci.

Naruszenie nietykalności cielesnej – warunkowe umorzenie i zadośćuczynienie

Sąd warunkowo umorzył na okres próby wynoszący dwa lata sprawę w części dotyczącej naruszenia nietykalności cielesnej ucznia. Nauczyciel musi jednak zapłacić tysiąc złotych zadośćuczynienia. Sędzia Hadka zaznaczyła, że sprawa ta nabrała znaczenia dopiero przy okazji sprawy o prezentowanie treści pornograficznych, a sami rodzice małoletniego stwierdzili, że nie wnosiliby jej do sądu.

- Czy to był niesmaczny żart? Cała sprawa dotycząca naruszenia nietykalności chłopca tak naprawdę nabrała rumieńców (…) dopiero przy okazji sprawy o prezentowanie treści pornograficznej. Sami rodzice małoletniego powiedzieli, że oni by tej sprawy w ogóle nie wnosili do sądu – uzasadniała sędzia.

Obrońca oskarżonego, mecenas Krystian Ćwiertnia, wyraził satysfakcję z orzeczenia sądu, które w większym stopniu uwzględnia stanowisko obrony niż prokuratury. Zapowiedział, że jego klient zapewne zwróci się o sporządzenie uzasadnienia na piśmie i po jego analizie podejmie decyzję o ewentualnej apelacji. Wyrok sądu jest nieprawomocny.

- Myślę, że możemy stwierdzić z satysfakcją, iż orzeczenie sądu w znacznie większym stopniu uwzględnia stanowisko obrony niż prokuratury. (…) Będziemy analizowali pisemne uzasadnienie i podejmowali dalsze decyzje – dodał mecenas Ćwiertnia.