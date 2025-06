Wypadek podczas prac ziemnych

Dramat w Zakopanem! Ziemia zasypała mężczyznę, wyciek gazu utrudniał akcję ratunkową

W Zakopanem, w rejonie Chłabówki Górnej, doszło do wypadku podczas prac ziemnych. Ziemia osunęła się, zasypując pracującego w wykopie mężczyznę. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Akcja ratownicza była utrudniona przez dodatkowy problem – operator koparki uszkodził przyłącze gazu, co spowodowało wyciek. Poszkodowany mężczyzna został wydobyty z ziemi i przetransportowany do szpitala. Jak informują służby, był przytomny.