Sky Walk Serce Poronina. Największy szklany taras w Europie

Nowa atrakcja turystyczna na Podhalu jest zlokalizowana na Polanie Zgorzelisko w Małem Cichym, miejscu słynącym z wyjątkowych widoków na Tatry. Wcześniej znajdował się tam ośrodek wypoczynkowy dla władz PRL oraz ośrodek narciarski z wyciągiem krzesełkowym, który działał również latem.

Budowa wieży rozpoczęła się na początku 2024 roku i od samego początku wzbudzała zainteresowanie. W sobotę, 31 maja wieża Sky Walk Serce Poronina została otwarta. To największy szklany taras w Europie. Konstrukcja składa się z :

ścieżki spacerowej o długości 854 metrów i szerokości 2,5 m, z maksymalnym nachyleniem 6% – dostosowana do osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi,

dwóch tarasów widokowych – na wysokości 33 i 47 metrów, z czego górny (166 m²) to największy szklany taras widokowy w Polsce,

zjeżdżalni i siatki do chodzenia – umieszczonych wysoko nad ziemią, dla osób szukających mocniejszych wrażeń,

ścieżki edukacyjnej – prezentującej lokalne legendy i ciekawostki regionu.

Murator Plus informuje, że Sky Walk Serce Poronina to nowa inwestycja czeskiej firmy Taros Nova, znanej m.in. z realizacji wieży widokowej w Świeradowie-Zdroju i najdłuższego mostu wiszącego SkyBridge 721 w Czechach.

Turyści narzekają na wysokie ceny

Największy w Europie szklany taras przyciąga turystów, lecz nie wszyscy są zadowoleni po wizycie na Podhalu. Goście największe zastrzeżenia mają do cen wejściówek na wieżę. Osoba dorosła za bilet płaci 69 zł, a dzieci do 12. roku życia: 53 zł. Oczywiście najbardziej opłaca się korzystać z pakietów rodzinnych, jednak nawet w tym przypadku nie jest tanio. Rodzina 2+2 zapłaci 244 zł, a dodatkowe atrakcje w postaci korzystania ze ślizgawek to kolejne koszty. Nie są one wliczone w cenę wejściówek.

Onet opisuje, że po pierwszym weekendzie funkcjonowania Sky Walk Serce Poronina w sieci pojawiło się sporo negatywnych komentarzy internautów na temat nowej atrakcji. Większość z nich dotyczy właśnie wysokich cen biletów wstępu. Oto niektóre z nich:

„Zaskoczenie to cena za wejście”

„Cena przesadzona”

„To nadal tylko wieża widokowa. Czteroosobowa rodzina to jakieś 300 zł za godzinę zabawy. Nie warto”

„Wolę usiąść na polanie za darmo, a widoki też ładne”

„70 zł za osobę dorosłą – lekka przesada. Plac zabaw, tunel z linek do przejścia, od i tyle

