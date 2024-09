i Autor: Shutterstock Dni wolne od szkoły. Kalendarz prezentuje się obiecująco. Pierwszy długi weekend już niedługo!

Kalendarz dni wolnych

Uczniu! Jest wrzesień, a ty już jesteś zmęczony? Głowa do góry! Kalendarz dni wolnych prezentuje się obiecująco

Trwa rok szkolny 2024/2025. Zapewne większość uczniów ma jeszcze w pamięci wakacje, ale jak wiadomo wszystko co dobre, szybko się kończy. Teraz trzeba się uczyć, czytać i przygotowywać się do przeróżnych egzaminów i sprawdzianów. Jeżeli już czujecie się zmęczeni, to uspokajamy, że wolnych dni w trwającym roku szkolnym na pewno nie zabraknie.