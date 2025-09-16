Ulewy nad Polską. Kiedy przestanie padać? IMGW przedstawiło prognozę

Przez południową Polskę przechodzą intensywne opady deszczu z wyładowaniami atmosferycznymi.

Większość Małopolski i Podkarpacia objęta jest żółtymi alertami meteo, a burze zagrażają również Lubelszczyźnie oraz Warmii i Mazurom.

IMGW wydało prognozę, z której wynika, kiedy opady ustaną.

Burze nad Polską. Kiedy przestanie padać? IMGW daje odpowiedź

Nad ranem we wtorek, 16 września pogoda na sporym obszarze Polski nagle się załamała. Intensywne opady deszczu, którym towarzyszą wyładowania atmosferyczne, dają się we znaki zwłaszcza mieszkańcom południowej i południowo-wschodniej części kraju. Burze przemieszczają się z zachodu na wschód. Najbardziej intensywne opady odnotowano w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie.

Używany przez IMGW model, który pozwala na stworzenie prognozy obejmującej najbliższe 8 godzin, wskazuje że we wtorek, 16 września około południa deszcz będzie ustępował. Burzowy front najpierw opuści Małopolskę, a później sytuacja poprawi się również na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

- We wtorek o świcie obserwujemy nad Polską dwie strefy burz. Południowy wschód kraju - przez ten obszar z zachodu w kierunku wschodnim przemieszcza się strefa opadów deszczu oraz burz na pofalowanym froncie atmosferycznym. Natężenie opadów deszczu na ogół nie przekracza 5-10 mm/h, jedynie lokalnie opady są bardziej intensywne - do około 15 mm/h. Punktowo możliwe są kumulacje sum opadów do około 30-35 mm. Porywy wiatru nie są silniejsze niż 55 km/h, opadów gradu nie obserwujemy. Strefa ta w dalszym ciągu podążać będzie w kierunku wschodnim, około południa powinna opuścić nasz kraj. Kujawy oraz Warmia - nad ranem nad Kujawami utworzyła się komórka burzowa, która szybko przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim. Opady deszczu jej towarzyszące są krótkotrwałe lecz intensywne - do około 10-15 mm/h. Ponadto dane radarowe wskazują, że burzy tej towarzyszą również opady gradu. Nie można wykluczyć porywów wiatru do około 65 km/h. W najbliższym czasie w tej części kraju spodziewamy się dobrych warunków do podtrzymania aktywności burzowej, a być może również rozwoju kolejnych burz - opisuje IMGW.

Alerty meteorologiczne IMGW

Południowa i południowo-wschodnia część kraju jest objęta alertami meteorologicznymi związanymi z burzami i intensywnymi opadami deszczu. Zagrożenie dotyczy niemal całej powierzchni województw: małopolskiego oraz podkarpackiego, a także sporej części Lubelszczyzny. Alerty burzowe wprowadzono również w prawie całym województwie warmińsko-mazurskim. Najdłużej intensywne opady deszczu mają doskwierać mieszkańcom Podkarpacia. Tam ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje do godz. 18.00.

Z kolei na wybrzeżu bałtyckim zagrożenie będzie stanowił silny wiatr.

