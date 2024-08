i Autor: Shutterstock

Prognoza pogody na weekend

Upał wróci? Prognozy IMGW nie zostawiają złudzeń. Taka będzie temperatura i opady w weekend

Jak do tej pory w sierpniu nie było kilkudniowej fali upałów. Czy gorące powietrze wróci do Polski w najbliższy weekend (9-11 sierpnia). Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w najbliższych dniach będzie ciepło, ale na upał nie mamy co liczyć. Gdzie temperatury wskażą najwyższe wartości? Poniżej szczegóły.