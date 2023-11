Utrudnienia na Zakopiance. Zamknęli odcinek jezdni w kierunku Krakowa

Utrudnienia na Zakopiance. Zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Krakowa

Rano w poniedziałek, 6 listopada rozpoczęły się utrudnienia na drodze krajowej nr 7, czyli Zakopiance w Gaju związane z kolejnym etapem budowy węzła drogowego. Zamknięto ok. 400-metrowy odcinek jezdni w kierunku Krakowa, a ruch z niego skierowano na jeden pas jezdni przeciwnej. Jak przekazał PAP Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zmieniona organizacja ruchu ma obowiązywać w Gaju do wieczora w czwartek, 9 listopada. Zmiana jest związana z rozpoczęciem kolejnego etapu prac związanych z budową węzła w Gaju na dk7. - Będziemy montować konstrukcję wiaduktu nad wschodnią stroną drogi krajowej nr 7, dlatego od poniedziałku rano do czwartku wieczorem zamkniemy ok. 400-metrowy odcinek jezdni zakopianki prowadzący w kierunku Krakowa - wyjaśnił przedstawiciel GDDKiA.

Samochody jadące w kierunku Krakowa są kierowane na jezdnię zachodnią i poruszają się jednym pasem. Pojazdy jadące w kierunku Myślenic również mają do dyspozycji jeden, prawy pas (lewym pasem prowadzony jest ruch w kierunku Krakowa). Według zapowiedzi drogowców, podobne prace nad drugą jezdnią (zachodnią, w kierunku Myślenic) planowane są do przeprowadzenia od 13 do 16 listopada.

W Gaju powstaje wiadukt nad dk7 o długości ponad 120 m. Na wiadukcie oprócz jezdni będzie też ciąg pieszy, pozwalający przemieszczać się między ulicami Zadziele i Widokową. Dodatkowo powstaną pasy włączania na dk7, chodniki o długości 750 m, oraz nowa kanalizacja deszczowa. Koszt budowy to prawie 32 mln zł ze środków budżetu państwa.

Sonda W jakim stanie są drogi w Polsce? Genialnym, nic dodać, nic ująć Mogły być nieco lepsze Tragicznym, dziura na dziurze