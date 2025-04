Uzdrowiska pod lupą AI. Gdzie warto jechać? Ciechocinek wypada z gry!

Ranking najlepszych miast do życia według AI. Sprawdź przed przeprowadzką

Uzdrowiska w Polsce. Gdzie w Polsce warto pojechać do sanatorium?

Polska to prawdziwy raj dla osób szukających wytchnienia i poprawy zdrowia - nasze uzdrowiska oferują bowiem różnorodne zabiegi i atrakcje, lecz wybór odpowiedniego miejsca może być jednak trudny. Właśnie dlatego postanowiliśmy zdać się na nowoczesną technologię i zapytać sztuczną inteligencję, które uzdrowiska w Polsce są warte uwagi. AI analizując opinie pacjentów, dostępność zabiegów, jakość infrastruktury i walory przyrodnicze, wytypowała kilka perełek uzdrowiskowych i - co ciekawe - na liście TOP 3 miejscowości nie pojawił się ani kultowy Ciechocinek, ani dobrze znany kuracjuszom Sopot! Co więc króluje w rankingu?

Najlepsze uzdrowiska według AI. Są nowi liderzy

Sztuczna inteligencja wskazuje na kilka uzdrowisk, które w ostatnim czasie zyskały na popularności i oferują najlepsze warunki dla zdrowia i relaksu. Na liście pojawił się m.in. Połczyn-Zdrój, czyli uzdrowisko położone w malowniczej okolicy na północy kraju, oferujące szeroki wachlarz zabiegów borowinowych. AI doceniło tam w szczególności przystępne ceny i wysoką skuteczność leczenia. Podobne zdanie AI ma o Świeradowie-Zdroju. Które jednak uzdrowiska są w zestawieniu TOP 3 i według sztucznej inteligencji są najlepsze z najlepszych?

