Jabłonka. W kominiarce i z nożem w ręku próbował zgwałcić Ukrainkę. 20-latek był jej sąsiadem

Do bulwersującego zdarzenia doszło pod koniec listopada w Jabłonce (powiat nowotarski). Jak przekazała nam podkom. Dorota Garbacz, rzeczniczka prasowa KPP Nowy Targ, w pobliżu placu targowego 36-letnia Ukrainka została zaatakowana przez bandytę ubranego w kominiarkę. Sprawca grożąc pokrzywdzonej nożem usiłował ją zgwałcić. Kobieta zdołała wytrącić napastnikowi z ręki niebezpieczne narzędzie, a w trakcie szamotaniny ściągnąć mu również kominiarkę z twarzy. Wówczas 36-latka rozpoznała swojego prześladowcę, a ten stracił pewność siebie. Pokrzywdzona wykorzystała sytuację i uciekła, unikając strasznego losu.

20-latek został aresztowany. Grozi mu kara do 12 lat więzienia

20-latek, który okazał się sąsiadem zaatakowanej Ukrainki, został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania gwałtu. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. Sąd Rejonowy w Nowym Targu przychylił się do prokuratorskiego wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

