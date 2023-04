Co dalej ze strefą płatnego parkowania? Część uchwały niezgodna z prawem

Rocznica śmierci Jana Pawła II. W niedzielę, 2 kwietnia po Krakowie przejdą dwa marsze w obronie dobrego imienia papieża

W Krakowie odbędą się aż dwa marsze w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Oba zaplanowano na niedzielę, 2 kwietnia. Tego dnia przypada 18. rocznica śmierci papieża Polaka. Biały Marsz Papieski przejdzie taką samą trasą, co Biały Marsz zorganizowany w maju 1981 roku po zamachu na Jana Pawła II. Uczestnicy ruszą o godz. 13.30 z Błoń i przejdą al. 3 Maja, al. Mickiewicza, ul. Karmelicką, ul. Szewską na Rynek Główny. Tam wezmą udział w mszy świętej, która będzie sprawowana o godz. 15.00 w Bazylice Mariackiej. W komitecie honorowym tego marszu znalazła się między innymi Wanda Półtawska, przyjaciółka Jana Pawła II. Drugi marsz rozpocznie się o godz. 12.15, od mszy świętej w Bazylice św. Floriana. Z kolei o godz. 20.00 pod Oknem Papieskim przy ul. Franciszkańskiej 3 rozpocznie się czuwanie modlitewne organizowane przez archidiecezję krakowską. Przy tej okazji abp Marek Jędraszewski poświęci krzyż do kościoła św. Jana Pawła II, który powstaje na krakowskim Ruczaju. Czuwanie potrwa do godz. 21.37.

Koncert w bazylice Bożego Ciała. Wystąpi ponad 150 artystów

W wigilię rocznicy śmierci papieża, czyli w sobotę, 1 kwietnia w bazylice Bożego Ciała w Krakowie odbędzie się koncert "Za świętym z Wadowic". Wystąpi ponad 150 muzyków. Utwory dedykowane Janowi Pawłowi II wykona: chór, Unity Orchestra oraz zaproszeni artyści. Początek wydarzenia o godz. 19.30. Wstęp na koncert jest bezpłatny. - Połączymy różne osobowości sceniczne, różne wrażliwości estetyczne i różne ścieżki życiowe. W ten sposób prawdziwie zjednoczymy się w wolności i różnorodności, co zawsze była częścią przesłania świętego Jana Pawła. Stworzymy prawdziwie bogaty i różnorodny koncert. Bądźmy w tym dniu razem - zapraszają organizatorzy koncertu.

i Autor: materiały prasowe Koncert "Za świętym z Wadowic" w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie.

Rodzina z dwójką dzieci mogła zginąć na pasach. Policja szuka pirata drogowego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.