Śmiertelna choroba pokonała malutkiego Oliwierka. Wyciskający łzy wpis ojca. Ma wzruszającą prośbę

Radny z Krakowa stracił syna. Oliwierek przegrał walkę z chorobą

Tomasz Daros, radny rady miejskiej w Krakowie poinformował w mediach społecznościowych o śmierci swojego syna - Oliwierka. Chłopczyk cierpiał na śmiertelną chorobę i po wielodniowym pobycie w szpitalu, znajdował się pod opieką domowego hospicjum dla dzieci Alma Spei. - Nie da się ująć w słowa tego, że musimy pożegnać się z naszym ukochanym synkiem Oliwierkiem. Nasz mały bohater został zabrany po 9 miesiącach przez chorobę, z którą nie mieliśmy szans walczyć, bo nie ma na nią leku ani terapii... - napisał Tomasz Daros. Pogrzeb Oliwierka odbył się w czwartek, 30 marca na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Wzruszająca prośba taty Oliwierka. Próbuje pomóc innym chorym

Tomasz Daros zaapelował o finansowe wsparcie dla Fundacji Oswoić Miopatie, która pomaga chorym na tę rzadką chorobę. To właśnie miopatia była przyczyną cierpienia Oliwierka. Schorzenie prowadzi do osłabienia mięśni, a w efekcie do ich zaniku. Niestety medycyna nie zna leku na miopatię, postęp schorzenia można natomiast spowalniać poprzez rehabilitację. Radny z Krakowa poprosił również o finansową pomoc dla krakowskiego hospicjum Alma Spei, które pomagało w opiece nad jego chorym synkiem. - Oliwierek po 72 dniach, jakie spędził od urodzenia w szpitalu, został wreszcie przewieziony do swojego domu przez pogotowie, dzięki temu, że zostaliśmy objęci opieką hospicjum domowego dla dzieci. Dostaliśmy ogromne wsparcie i troskę w tej niewyobrażalnie trudnej sytuacji, za co ogromnie dziękujemy całemu zespołowi Alma Spei! - przekazał Tomasz Daros.

