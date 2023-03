Dwójka dzieci mogła zginąć na pasach. Wszystko się nagrało! Policja szuka pirata drogowego

Kęty. Pirat drogowy niemal potrącił na pasach rodzinę z dziećmi. Wszystko się nagrało

Do zdarzenia doszło w sobotę, 18 marca na ulicy Spacerowej w Kętach (powiat oświęcimski). Przechodząca przez pasy rodzina z dwójką dzieci mogła zginąć w wyniku totalnej głupoty pirata drogowego. Kierowca seata wyprzedził inny pojazd na podwójnej ciągłej i nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Jego "wyczyny" zostały nagrane przez kamerę znajdującą się w pojeździe innego użytkownika drogi. Wysłał on materiał wideo na policyjną skrzynkę mailową: stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl. Obecnie mundurowi szukają pirata. Znają jego wizerunek oraz numery tablic rejestracyjnych seata, którym się poruszał, dlatego zatrzymanie jest kwestią czasu. Prowadzący postępowanie apelują natomiast o kontakt do pieszych, którzy uniknęli potrącenia, ponieważ ich personalia nie są znane. W tej sprawie można kontaktować się dzwoniąc do Komisariatu Policji w Kętach pod numer 47 8326 500.

i Autor: Małopolska Policja Nieodpowiedzialny "wyczyn" kierowcy seata został nagrany przez kamerę znajdującą się w pojeździe innego kierowcy.

Rodzina z dwójką dzieci mogła zginąć na pasach. Policja szuka pirata drogowego