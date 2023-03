Nowe fakty w sprawie śmierci zaginionego Tomasza. "Nie dawało mi to spokoju"

Dramat w Kasinie Wielkiej. Znaleźli zwłoki zaginionego 34-latka. Kilkaset metrów dalej stał jego samochód

Dokonaniem makabrycznego odkrycia zakończyły się poszukiwania 34-letniego Tomasza z gminy Kamienica (powiat limanowski). We wtorek, 28 marca w Kasinie Wielkiej ujawniono ciało zaginionego mężczyzny. Zwłoki znajdowały się w zaroślach na terenie masywu leśnego, a kilkaset metrów od ciała stał zaparkowany ford mondeo, którym poruszał się 34-latek. To właśnie tego pojazdu dotyczą nowe fakty w tej sprawie. Jak podaje portal limanowa.in, auto było zaparkowane na prywatnej działce należącej do miejscowego radnego - Rafała Kubowicza. Samochód był otwarty, a w środku znajdowały się między innymi kluczyki. - Nie dawało mi to spokoju, że ktoś pozostawił kluczyki na siedzeniu. Pojechałem na komisariat. Powiedziałem, gdzie znajduje się samochód i co zastałem na miejscu. Pokazałem też zdjęcia, na których były widoczne numery tablic rejestracyjnych. Polecono mi, bym z policją skontaktował się ponownie za kilka dni, o ile po tym czasie samochód nadal będzie się tam znajdował - powiedział Rafał Kubowicz w rozmowie z limanowa.in.

Policja zbagatelizowała zgłoszenie? Jest postępowanie wyjaśniające

Mundurowi z Mszany Dolnej nie skojarzyli auta zaparkowanego na działce radnego, pomimo że w policyjnym komunikacie dotyczącym poszukiwań zaginionego Tomasza podano informację na temat forda mondeo o identycznych parametrach do tego, porzuconego na nieruchomości Rafała Kubowicza. Jednostka nadrzędna w stosunku do komisariatu w Mszanie Dolnej, czyli Komenda Powiatowa Policji w Limanowej przekazała portalowi limanowa.in, że trwają czynności wyjaśniające, mające ustalić, w jaki sposób doszło do przeoczenia. Funkcjonariusze wstępnie wykluczyli, by śmierć 34-latka wynikała z działania osób trzecich.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

