Zwłoki mężczyzny na zaporze w Czchowie. Policja potwierdziła tożsamość denata

Kilkanaście dni temu na zaporze w Czchowie odnaleziono zwłoki mężczyzny. Makabrycznego odkrycia dokonał pracownik elektrowni, który czyścił kosz służący do wyciągania pozostałości na dnie zbiornika wodnego. Ciało znajdowało się w stanie daleko posuniętego rozkładu, prawdopodobnie znajdowało się w wodzie już od dłuższego czasu. Prokuratura poleciła przeprowadzenie sekcji zwłok. Dzięki pracy śledczych udało się potwierdzić tożsamość denata. Wiadomo już, że ciało należało do 46-letniego mieszkańca gminy Łososina Dolna. Zaginął on na początku listopada 2022 roku i był poszukiwany przez bliskich oraz policję. W związku z potwierdzeniem tożsamości akcja poszukiwawcza została zakończona.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

