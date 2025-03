Kraków. MPK wybrało dostawcę nowych tramwajów. Zamówienie obejmuje 90 pojazdów

Krakowskie MPK wybrało ofertę firmy Pesa Bydgoszcz SA na dostawę łącznie 90 nowych tramwajów. Zamówienie obejmuje trzy rodzaje wagonów:

do 30 tramwajów jednokierunkowych o długości 32–34 m,

do 30 tramwajów dwukierunkowych o długości 32–34 m,

do 30 tramwajów jednokierunkowych o długości 42–45 m.

Jak czytamy w komunikacie na stronie krakowskiego magistratu, MPK podczas podejmowania decyzji o zakresie zamówienia i rodzaju tramwajów, które zostaną zakupione, brało pod uwagę przede wszystkim oczekiwania mieszkańców, którzy korzystają z tego rodzaju transportu. Ważnym czynnikiem był też intensywny rozwój sieci torowisk miejskich. Ponadto istotnym czynnikiem były również możliwości finansowe MPK. Dlatego też najważniejszym elementem będzie zamówienie 30 nowych wagonów dwukierunkowych. Będą one wykorzystywane do obsługi między innymi linii na Azory, która ma powstać w pierwszym etapie bez pętli. Te tramwaje powinny zostać dostarczone do stolicy Małopolski najpóźniej w 2028 roku. Przewoźnik stara się w tym przypadku o dofinansowanie w ramach programu FenIKS. Jeśli chodzi o 60 pozostałych wagonów, to ich zakup jest uzależniony od zewnętrznych źródeł finansowania. Istotne będą tutaj środki, które uda się uzyskać z KPO. Całkowity koszt zakupu 90 tramwajów to 1,8 mld złotych.

– Wybór oferty firmy Pesa przez krakowskiego przewoźnika i cała procedura przetargowa w części dotyczącej zakupu wagonów dwukierunkowych musi zostać jeszcze poddana procedurze kontroli uprzedniej przez Urząd Zamówień Publicznych. Jeżeli ta ocena zakończy się pozytywnie, to będzie mogła zostać podpisana umowa ramowa na dostawę do 90 nowych tramwajów (okres obowiązywania tej umowy wyniesie cztery lata) – przekazał krakowski magistrat.

Zgodnie z planami przewoźnika, po dostawie co najmniej 30 nowych tramwajów, dojdzie do wycofania wszystkich obecnych wagonów, które nie posiadają niskiej podłogi i klimatyzacji.

