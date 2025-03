Pracowników w Krakowie czekają trudne czasy? TVP Kraków podaje, że siedem firm zawiadomiło Grodzki Urząd Pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Pracę ma stracić około 500 osób. Cięcia zatrudnienia są najmocniej widoczne w branżach: hazardowej, biotechnologicznej oraz księgowości.

– W Krakowie przez dwie dekady przyzwyczailiśmy się do nieustannego tworzenia nowych miejsc pracy i spadku bezrobocia. Obecna sytuacja jest nowym wyzwaniem dla rynku pracy - powiedział TVP Kraków ekspert ekonomiczny Marek Zuber.

Mimo zwolnień grupowych w niektórych segmentach gospodarki, firmy reprezentujące inne branże zmagają się z problemem braku rąk do pracy. Przedsiębiorcy poszukują między innymi budowlańców, kierowców oraz kucharzy.

Na koniec stycznia stopa bezrobocia rejestrowanego w Krakowie wyniosła 2,1 proc. To oznacza nieznaczny (o 0,1 pkt proc.) wzrost w stosunku do grudnia i dokładnie taki sam wzrost w stosunku do stycznia 2024 r. Równocześnie GUS podaje, że w styczniu 2025 r. do Grodzkiego Urzędu Pracy zgłoszono około 2,4 tys. ofert pracy. To najwięcej od czerwca zeszłego roku. W Krakowie na jedną ofertę pracy przypada 6 bezrobotnych.

Mapa biedy w Małopolsce. Tam jest najwyższe bezrobocie

Autor:

Uciekał z dziewczyną, bo nie miał prawka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.