Bulwersująca sprawa

W ohydny sposób wykorzystali własne dzieci. Wyrodni rodzice staną przed sądem

Prokuratura w Krakowie skierowała do sądu dwa akty oskarżenia przeciwko osobom podejrzanym o wykorzystywanie seksualne małoletnich. Co jeszcze bardziej bulwersujące, na ławie oskarżonych zasiądą między innymi rodzice, którzy zajmowali się utrwalaniem oraz rozpowszechnianiem materiałów pornograficznych z udziałem własnych dzieci. Poszkodowanych jest co najmniej siedmioro małoletnich.