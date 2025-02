500 zł za wjazd do Krakowa? Chcą zablokować nowe przepisy o SCT

Rekord zimna w Polsce. To tam było -41 stopni

Litworowy Kocioł w Tatrach Zachodnich jest uważany za polski biegun zimna. To tam zespół kierowany przez dr. Bartosza Czerneckiego z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi badania nad tatrzańskimi mrozowiskami. Naukowiec podał w mediach społecznościowych, że w Litworowym Kotle temperatura spadła poniżej -41 stopni Celsjusza, co oznacza że padł polski rekord zimna. Do tej pory za rekordowo niską uchodziła temperatura odnotowana w 1940 r. w Siedlcach. Wynosiła ona równe -41 stopni. Niewiele cieplej było w Olkuszu czy Poroninie w trakcie wyjątkowo mroźnego lutego 1929 r. W XXI wieku wyróżnia się temperatura odnotowana w małopolskiej miejscowości o nazwie Puścizna Rękowiańska (powiat nowotarski) wynosząca -38,9 st.

Litworowy Kocioł to cyrk lodowcowy, czyli zagłębienie otoczone z trzech stron stromymi stokami, a z czwartej ryglem skalnym. Jego głębokość to około 70 metrów. Specyfika tego miejsca sprawia, że nawet w lipcu temperatura może tam spadać poniżej zera stopni.

- Litworowy Kocił jest takim zagłębieniem terenu, cyrkiem polodowcowym, do którego łatwo spływa mroźne powietrze po zboczach Czerwonych Wierchów. Dodatkowo to mrozowisko jest zamknięte takim ryglem, moreną, która nie pozwala temu chłodnemu powietrzu wypłynąć z powrotem. Stanowi taką skuteczną barierę, aby to mroźne powietrze cięższe stacjonowało sobie w tym zagłębieniu. Następna noc [17/18 lutego - dop. red.] ma podobny potencjał jak ta, czyli temperatura będzie bardzo podobna - powiedział Radiu ESKA Paweł Parzuchowski ze stacji IMGW w Zakopanem.

Wyjątkowo niskie temperatury panują nie tylko w Tatrach, lecz także w innych częściach Polski. Z informacji przekazanych "Super Expressowi" przez IMGW wynika, że spośród stacji pomiarowych przez tę instytucję najniższą temperaturę minionej nocy (16/17 lutego) odnotowano przy gruncie w Jeleniej Górze. Termometry wskazały tam -24 stopnie.

Jak chronić się przed mrozem? Rady IMGW

Silne mrozy utrzymają się w Polsce jeszcze przez kilka dni. Alerty IMGW związane z niskimi temperaturami dotyczące obecnie mieszkańców terenów podgórskich w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w województwie śląskim, a także na Dolnym Śląsku w Wielkopolsce. Jak chronić przed mrozem? Oto rady IMGW:

Ruch na świeżym powietrzu najlepiej zaplanować na godziny okołopołudniowe, kiedy występują łagodniejsze warunki termiczne i zwiększony dopływ światła słonecznego.

W czasie pobytu na zewnątrz rekomenduje się zastosowanie odzieży o zwiększonej termoizolacyjności, w tym ocieplanych butów na grubej podeszwie izolującej od śniegu, czapki i szalika.

Z uwagi na podwyższone ryzyko odmrożeń dłoni nie zapominajmy o grubych rękawicach. Warto zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne, będą one przydatne zwłaszcza na obszarach z pokrywą śnieżną (odbijają część promieniowania słonecznego, co przyczyniać się może do uszkodzenia wzroku).

Na północy z uwagi na wietrzną pogodę zaleca się skracanie pobytu na zewnątrz, co dotyczy w szczególności dzieci, osób starszych i chorych; przy doborze odzieży wskazane jest sugerowanie się temperaturą odczuwalną.

W czasie pobytu w przestrzeni otwartej w mroźnym środowisku należy pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu, najlepiej ciepłymi i rozgrzewającymi napojami.

Młody mężczyzna nie żyje, postrzelona kobieta leżała w śniegu. Wstrząsające sceny w Warszawie

