Kontrowersje

W tym zamku Władysław Jagiełło więził Krzyżaków. U podnóża ma powstać potężna inwestycja. "Armagedon krajobrazowy i przyrodniczy"

Na tym zamku bywali: Jan Długosz, Mikołaj Rej i Jan Kochanowski, a król Władysław Jagiełło "gościł" w nim ważnych jeńców krzyżackich, którzy dostali się do niewoli po bitwie pod Grunwaldem. U podnóża zamku Tenczyn ma powstać duże centrum logistyczne, co wzbudza protesty okolicznych mieszkańców. Uważają oni, że dojdzie do degradacji krajobrazu i przyrody.