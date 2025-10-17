Od 20 października w Krakowie nastąpią zmiany w organizacji ruchu związane z remontem Mostu Grunwaldzkiego.

Wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Monte Cassino.

Jedna z linii tramwajowych zostanie zlikwidowana do czasu ponownego uruchomienia komunikacji szynowej na moście.

Remont mostu Grunwaldzkiego. Linia tramwajowa czasowo zniknie z ul. Monte Cassino

Kluczowe zmiany, które wejdą w życie od 20 października, są bezpośrednio związane z pracami na samym moście Grunwaldzkim. Jak informują przedstawiciele miasta, inwestycja dotyczy wymiany sieci trakcyjnej na strategicznym odcinku od ulicy Monte Cassino, przez most, aż do ulicy Dietla. Co więcej, konieczne jest dostosowanie samego torowiska. To właśnie w tym celu specjaliści muszą zmodyfikować szyny w miejscu, gdzie do tej pory funkcjonowała tymczasowa przejazdówka torowa, czyli urządzenie pozwalające tramwajom na ruch wahadłowy.

W związku z tym pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie czekają następujące modyfikacje:

linia tramwajowa nr 72 zostanie całkowicie zlikwidowana,

linia autobusowa nr 722 będzie kursować ze znacznie zwiększoną częstotliwością. W dni robocze autobusy pojawią się na przystankach co 7,5 minuty w godzinach szczytu i co 10 minut poza szczytem. W soboty i święta częstotliwość wyniesie odpowiednio co 10 i co 15 minut.

Zmiany te mają na celu zminimalizowanie niedogodności, jednak całkowite wyłączenie tramwajów z tak ważnego odcinka z pewnością będzie odczuwalne dla tysięcy osób. Linia tramwajowa wróci na ul. Monte Cassino wraz z powrotem komunikacji szynowej mostu na most Grunwaldzki. Ma to nastąpić na początku listopada.