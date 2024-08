Co się dzieje?

Komunikacja miejska. Klimatyzacja w kolejnych krakowskich tramwajach

Dobre informacje dla pasażerów przekazał we wtorek (27 sierpnia) Marek Gancarczyk, rzecznik MPK. W 2025 r. zakończy się proces montowania systemów klimatyzacji w 50 wagonach NGT6 Bombardiera, które nie były w nią fabrycznie wyposażone. Zgodnie z przekazanymi informacjami, obecnie spośród 50 eksploatowanych wagonów NGT6 - 32 ma już taką instalację zamontowaną. Do końca tego roku – zgodnie z planami MPK - systemy do schładzania zostaną zainstalowane w kolejnych czterech wagonach.

Jednocześnie krakowski przewoźnik ogłosił przetarg na dostawę w sumie 14 kompletnych systemów do schładzania powietrza w przestrzeni pasażerskiej w wagonach NGT6 (12 w ramach zamówienia podstawowego i dwa w ramach opcji dodatkowej). Będą one montowane w przyszłym roku w 14 ostatnich wagonach Bombardiera, które ich nie posiadają. - Sprawi to, że w 2025 roku systemy chłodzące przestrzeń pasażerską będą już zamontowane w każdym wagonie Bombardiera - zaznaczył przedstawiciel MPK.

To odpowiedź na oczekiwanie pasażerów, którzy korzystają z komunikacji miejskiej i wskazują klimatyzację, jako jeden z najważniejszych elementów wyposażenia tramwajów i autobusów.

- powiedział Marek Gancarczyk, rzecznik MPK.

Proces wyposażania najstarszych wagonów Bombardiera z niską podłogą w klimatyzację rozpoczął się w 2020 r. Montażem urządzeń zajmuje się Stacja Obsługi i Remontów MPK w Krakowie.

Tramwaje NGT6 były pierwszymi nowoczesnymi, niskopodłogowymi pojazdami we flocie krakowskiego MPK. Przewoźnik kupował je na początku lat dwutysięcznych przy wsparciu funduszy unijnych z myślą o obsłudze wybudowanych wtedy pierwszych linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

Według danych przewoźnika obecnie 85 proc. krakowskich tramwajów wyposażonych jest w klimatyzację. Instalację taką posiadają też wszystkie autobusy eksploatowane przez MPK.

