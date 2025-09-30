We wtorek, 30 września, w Krakowie odbędą się ćwiczenia praktyczne Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.

W związku z ćwiczeniami wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. bpa Tomickiego oraz ul. gen. Boruty-Spiechowicza będzie zablokowane przez 2,5 godziny, do godz. 10:30.

Utrudnienia w Krakowie na czas ćwiczeń. Ważne skrzyżowanie zamknięte, policja będzie kierować na objazdy

Ważne informacje dla kierowców! Rano we wtorek, 30 września lepiej unikać okolicy skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. bpa Tomickiego oraz ul. gen. Boruty-Spiechowicza. O godz. 8.00 rozpoczną się tam ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu. Przez 2,5 godziny skrzyżowanie będzie całkowicie zablokowane.

- We wtorek, 30 września w godz. 8.00–10.30, z uwagi na odbywające się ćwiczenie praktyczne Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. bpa Tomickiego oraz ul. gen. Boruty-Spiechowicza na czas ćwiczenia zostanie zamknięte - informuje magistrat.

- Policjanci będą kierować na objazdy ul. Bieńczycką, al. Solidarności oraz Al. Andersa. Prosimy stosować się do poleceń funkcjonariuszy - apelują mundurowi.

W szkołach ćwiczą ewakuacje

Ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa oraz obrony cywilnej są prowadzone również z placówkach edukacyjnych. Próbne ewakuacje w szkołach były tematem briefingu prasowego, który odbył się w poniedziałek, 29 września w I Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu „Parasol” w Trzebini. W briefingu uczestniczyli: wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, dyrektor szkoły Marek Kuchta, zastępca komendanta powiatowego PSP w Chrzanowie st. bryg. Jacek Kukuła oraz Sztab Młodych Mundurowych działający przy wojewodzie wraz z opiekunami i koordynatorami projektu z ramienia poszczególnych instytucji oraz szkół. Właśnie podczas briefingu ogłoszony został sygnał alarmowy, po którym wszyscy obecni na terenie szkoły rozpoczęli ewakuację i zgromadzili się w wyznaczonym miejscu przed budynkiem.

Takie próbne ewakuacje są obowiązkowe. Zgodnie z przepisami, w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w przypadku powstania zagrożenia jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą, który do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej musi zorganizować ewakuację ludzi i mienia. Osoby niebiorące udziału w akcji ratowniczej powinny ewakuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewakuacyjną poza strefę objętą pożarem lub na zewnątrz budynku.

W pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie. Ewakuację rozpoczyna się od tych pomieszczeń (lub stref), w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z tych pomieszczeń (lub stref), z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może być odcięte przez pożar, zadymienie lub inne zagrożenie.

Po zakończeniu ewakuacji osób należy sprawdzić, czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia – przy niezgodności stanu osobowego i podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie, należy natychmiast fakt ten zgłosić jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń w budynku.

Kraków: Park Kolejowy otwarty Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.