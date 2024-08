Zabójstwo w Krakowie. Matka z córką usłyszały zarzuty

52-latka usłyszała zarzut zabicia ze szczególnym okrucieństwem swojego partnera, mieszkańca Krakowa. Do sprawy zatrzymano również jej 19-letnią córkę i 48-letniego znajomego obu kobiet. Nastolatka odpowie m.in. za utrudnianie śledztwa i zacieranie śladów. Te same zarzuty usłyszał mężczyzna, który dodatkowo miał zataić informację o zbrodni, wiedząc, że doszło do zabójstwa. Jak dodają mundurowi, cała trójka została tymczasowo aresztowana, a do zatrzymań doszło w środę, 7 sierpnia, o czym policja poinformowała jednak dopiero w poniedziałek.

Ciało 67-latka w województwie świętokrzyskim

Ciało 67-letniej ofiary znaleziono 10 czerwca, ale w województwie świętokrzyskim. Leżało przy drodze w pobliżu cmentarza i wału wiślanego w miejscowości Oblekoń pod Buskiem-Zdrojem. Na początku nie było wiadomo, kim jest denat, dlatego do sprawy włączyli się policyjni specjaliści z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, którzy odtworzyli przybliżony portret mężczyzny. Funkcjonariusze przygotowali kilka wariantów jego wizerunku z uwzględnieniem różnego wieku i koloru tęczówki, który został opublikowany w mediach. Po pewnym czasie udało się ustalić, że chodzi o 67-letniego mieszkańca Krakowa. Dalsza część tekstu poniżej.

Z naszych ustaleń wynika, że do zbrodni doszło w Krakowie, a nie w miejscu znalezienia zwłok - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Podejrzanej o zabójstwo 52-latce grozi kara maksymalna dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast jej córka córka i ich znajomy mogą trafić do więzienia na 5 lat. Policja nie informuje o motywach zbrodni.