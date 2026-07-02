Pogoda w Krakowie: 3-5 lipca

Nadchodzący weekend w Krakowie będzie pogodowym rollercoasterem. Prognozy na dni od 3 do 5 lipca wskazują na dużą dynamikę zmian, szczególnie jeśli chodzi o temperaturę. Mieszkańcy doświadczą zarówno bardzo ciepłego dnia, jak i wyraźnie chłodniejszej aury. Weekend rozpocznie się z wysokimi wartościami na termometrach, ale zakończy w zupełnie innych, chłodniejszych i bardziej pochmurnych warunkach.

Gorący i deszczowy piątek

Piątek będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Krakowie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie nawet 31 stopni Celsjusza, co zapowiada niemal upalną atmosferę. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 16°C. Tego dnia trzeba być jednak przygotowanym na słabe opady deszczu, których suma może wynieść około 1,6 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Wyraźne ochłodzenie w sobotę

Sobota przyniesie radykalną zmianę pogody. Przede wszystkim mieszkańcy Krakowa odczują gwałtowne ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie aż o dziesięć stopni w porównaniu do piątku i wyniesie około 21°C. Noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 12 stopni. Niebo będzie w większości pochmurne, choć opady deszczu będą znikome. Wiatr nieco się wzmocni, osiągając średnią prędkość blisko 5 m/s.

Pochmurna i chłodna niedziela

Niedziela utrzyma chłodny trend z soboty. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie jeszcze niższa i wyniesie około 20 stopni Celsjusza. Noc będzie już nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną w okolicach 15°C. Zachmurzenie będzie duże, a prognozy wskazują na największe opady deszczu w ten weekend, na poziomie około 2,4 mm. Wiatr osłabnie i wróci do prędkości około 4 m/s, zamykając weekend pochmurną i wilgotną aurą.

Jak spędzić taki weekend w Krakowie?

Zmienna pogoda zachęca do elastycznego planowania. Gorący piątek, mimo ryzyka przelotnych opadów, to dobry moment na aktywności na świeżym powietrzu, warto jednak mieć w zanadrzu plan awaryjny. Z kolei znacznie chłodniejsza sobota i niedziela stwarzają idealne warunki do długich spacerów po mieście bez obawy o upał. Pochmurne niebo i niższa temperatura to doskonała okazja, by bez pośpiechu zwiedzać zabytkowe uliczki czy wybrać się do jednego z licznych muzeów lub galerii.

Dane pogodowe: OpenWeather