Weekend w Krakowie z dużą zmianą pogody. Po deszczu nadejdzie chłodniejszy, słoneczny dzień

Pogoda w Krakowie: 5-7 czerwca

Nadchodzący weekend w Krakowie upłynie pod znakiem dynamicznych zmian w pogodzie. Prognozy zapowiadają zarówno deszcz i zachmurzenie, jak i słoneczny dzień z niższą temperaturą. Największy kontrast będzie można odczuć między piątkiem a sobotą.

Ciepły i deszczowy początek weekendu

Piątek, 5 czerwca, będzie najcieplejszym dniem weekendu w Krakowie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet około 27 stopni Celsjusza. Noc również będzie dosyć ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni. Tego dnia niebo będzie jednak w większości zasłonięte przez chmury, z których okresami popada deszcz. Prognozowana suma opadów to około 2 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie ochłodzenie, ale i słońce

W sobotę, 6 czerwca, pogoda w Krakowie wyraźnie się zmieni. Przede wszystkim odczujemy ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do około 21 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 9 stopni Celsjusza. Mimo niższych wartości na termometrach, sobota przyniesie bardzo dobrą wiadomość: niebo będzie bezchmurne i nie przewiduje się żadnych opadów. To będzie spokojny i słoneczny dzień ze słabym wiatrem wiejącym z prędkością do 2 m/s.

Powrót chmur i wyższej temperatury w niedzielę

Ostatni dzień weekendu, 7 czerwca, znów przyniesie zmianę aury. W Krakowie zrobi się cieplej – temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 25 stopni. Wraz z ociepleniem powrócą jednak chmury i niewielkie opady deszczu, których suma wyniesie około 0,6 mm. Wiatr pozostanie łagodny, osiągając prędkość do 2,5 m/s.

Jak spędzić weekend w Krakowie?

Piątkowa, ciepła, ale deszczowa pogoda może sprzyjać aktywnościom pod dachem. Z kolei słoneczna, choć chłodniejsza sobota, będzie idealnym dniem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. To dobra okazja do długich spacerów czy wycieczek rowerowych – warto jednak pamiętać o nieco lżejszym, ale cieplejszym ubraniu. Niedziela, z wyższą temperaturą i możliwymi przelotnymi opadami, może być dobrym dniem na aktywności, które można łatwo przenieść do wnętrz, gdyby pogoda okazała się kapryśna.

Dane pogodowe: OpenWeather