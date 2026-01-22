W czasie ferii zimowych, od 31 stycznia do 15 lutego 2026 r., dzieci i młodzież będą mogły podróżować po Małopolsce za symboliczną złotówkę.

Bilet za 1 zł to dobowy bilet sieciowy, który uprawnia do nielimitowanych przejazdów pociągami regionalnymi (Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie, POLREGIO) oraz autobusami Małopolskich Linii Dowozowych.

Aby skorzystać z oferty, należy podczas kontroli okazać ważny dokument, np. legitymację szkolną lub dokument potwierdzający wiek (także w aplikacji mObywatel).

Bilet kolejowy na ferie za 1 zł. Promocja w Małopolsce

W ramach oferty dostępny będzie specjalny dobowy bilet sieciowy w cenie zaledwie jednego złotego. Co najważniejsze, uprawnia on do nielimitowanej liczby przejazdów w ciągu doby. To oznacza, że jednego dnia można odwiedzić kilka miejsc, przesiadając się dowolną liczbę razy. Promocja obejmuje pociągi trzech popularnych przewoźników: Kolei Małopolskich, Kolei Śląskich oraz POLREGIO. To jednak nie wszystko.

Z biletu za złotówkę będzie można korzystać także w autobusach obsługujących Małopolskie Linie Dowozowe. Oferta nie będzie obowiązywać na odcinku autobusowym Muszyna – Poprad Tatry na Słowacji. Mimo tego jednego ograniczenia, możliwości podróżowania po regionie są ogromne.

Kto może skorzystać z tanich biletów?

Zgodnie z zapowiedziami, z promocyjnych przejazdów będą mogły skorzystać dzieci i młodzież szkolna. Podczas kontroli konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia. Może to być ważna legitymacja szkolna, ale akceptowane będą również inne dokumenty uprawniające do ulg ustawowych, a także dokumenty w wersji cyfrowej, dostępne w aplikacji mObywatel. W przypadku najmłodszych dzieci, które nie posiadają jeszcze legitymacji, wystarczające będzie ustne oświadczenie rodzica lub opiekuna o wieku dziecka. Warto również pamiętać o ogólnych zasadach podróżowania z najmłodszymi. Jak przypominają organizatorzy, dzieci do 4. roku życia przez cały rok mogą podróżować pociągami w Małopolsce całkowicie bezpłatnie na podstawie biletu opiekuna.

Przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego zachęcają do skorzystania z oferty i odkrywania uroków regionu. - Zachęcam do aktywnego spędzania ferii i odkrywania Małopolski koleją lub autobusami Małopolskich Linii Dowozowych! – napisał na FB Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego.