Policja poszukiwała łącznie pięciu nastolatek, które uciekły z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie.

Trzy z pięciu zaginionych dziewcząt zostały odnalezione w Wałbrzychu i Opolu dzięki informacjom uzyskanym przez policję.

Wciąż trwają poszukiwania Wiktorii Gruczy (17 l.) i Oliwii Bomskiej (16 l.).

Siostra Gaudia z ośrodka zaznacza, że ucieczki z placówek wychowawczych są częste, a powodem mogą być m.in. uzależnienia i chęć życia "po swojemu".

Wielka ucieczka z ośrodka wychowawczego w Krakowie. Kolejne nastolatki odnalezione

Nastolatki były w różnych miastach. W Wałbrzychu policja odnalazła jedną. A w poniedziałek, 11 sierpnia w Opolu funkcjonariusze zatrzymali kolejne dwie dziewczyny. - Na ich odnalezienie pozwoliły informacje uzyskane przez naszych policjantów - mówi kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskich policjantów.

Jedna z dziewczynek już wróciła do ośrodka. Dwie kolejne trafią tam wkrótce. - Takie ucieczki z ośrodków wychowawczych nie są niczym dziwnym i niespotykanym. Młode dziewczęta i chłopcy chcą żyć po swojemu. Dlatego uciekają. Skłaniają ich do tego też różne uzależnienia, z których pomagamy im wyjść, choć wychowankowie zapewne często sami tego nie chcą. Podkreślam jednak, że nie mówię teraz o tych konkretnych dziewczynkach, które z ośrodka uciekły. Wpływ na to ma również czas wakacyjny - mówi nam siostra Gaudia Skass, rzeczniczka prasowa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

- Jedna z wychowanek, która już do ośrodka wróciła, jest w dobrym stanie. Dziewczęta, które uciekły wcześniej nie skarżyły się na nic. Nie jest to ich pierwsza ucieczka, wcześniej znikały też z innych placówek. Pamiętajmy, że trafiają do nas i podobnych ośrodków podopieczni w coraz gorszym stanie. Doświadczenie jednak mamy takie, że potem nasze absolwentki często nas odwiedzają, mają rodziny, dzieci, mówią, że dobrze wspominają pobyt w naszym Domu Miłosierdzia, jak nazywamy nasz ośrodek. No ale na początku jest bunt - dodaje siostra Gaudia.

14-latek bez prawa jazdy uciekał przed policją Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.