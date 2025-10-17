Wielki zwrot w sprawie Jacka Majchrowskiego. Prokuratura podjęła decyzję

Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko Jackowi Majchrowskiemu, byłemu prezydentowi Krakowa.

Sprawa dotyczyła zarzutów o niedopełnienie obowiązków i preferencyjne traktowanie jednej ze spółek przy dotacjach na renowację zabytków.

Śledczy uznali, że działania Majchrowskiego nie nosiły znamion przestępstwa po analizie dowodów i przesłuchaniach.

Śledztwo w sprawie Jacka Majchrowskiego umorzone. Były prezydent Krakowa nie stanie przed sądem

Jak informuje Prokuratura Regionalna w Krakowie, umorzono postępowanie przygotowawcze przeciwko Jackowi Majchrowskiemu. Decyzja ta zamyka głośną sprawę, która przez lata budziła ogromne emocje w stolicy Małopolski i rzucała cień na działalność magistratu.

Sprawa, zainicjowana zawiadomieniami złożonymi przez osoby prywatne, dotyczyła podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 231 § 2 Kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę. Śledczy badali okres od 1 października 2012 do 2 kwietnia 2019 roku. To właśnie wtedy, zdaniem oskarżycieli, Jacek Majchrowski miał niedopełnić swoich obowiązków, wydając zarządzenia dotyczące projektów uchwał w sprawie dotacji celowych.

Pieniądze miały trafiać na prace konserwatorskie i budowlane przy zabytkach. Główny zarzut dotyczył preferencyjnego traktowania spółki Biuro Rozwoju Krakowa S.A. oraz niezakwalifikowania przyznanych jej dotacji jako pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Takie działanie, według zawiadomienia, miało naruszyć interes publiczny poprzez zakłócenie konkurencji na rynku krajowym i wspólnotowym, a także zaszkodzić interesom prywatnym innych podmiotów ubiegających się o wsparcie.

Tak prokuratura uzasadnia decyzję o umorzeniu

Prokuratorzy w toku śledztwa wzięli pod lupę ogromną liczbę dokumentów. Jak czytamy w komunikacie, przeanalizowano obowiązujące regulacje prawne, uchwały Rady Miasta Krakowa, a także protokoły z prac komisji urzędu wraz z załącznikami. Kluczowe dla sprawy okazały się również zeznania licznych świadków.

Po wnikliwej ocenie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy doszli do jednoznacznych wniosków. - Oceniając zgromadzony materiał dowodowy stwierdzono, że działania podejmowane przez podejrzanego Jacka Majchrowskiego nie wyczerpują znamion czynu zabronionego – informuje prokuratura. Stwierdzono, że wszystkie czynności podejmowane przez byłego prezydenta mieściły się w granicach jego kompetencji i nie stanowiły ani ich przekroczenia, ani celowego niedopełnienia obowiązków. Co więcej, na podstawie dowodów przyjęto, że działania te nie były prowadzone na szkodę innych podmiotów, które nie otrzymały dotacji lub otrzymały je w niższej kwocie.

To nie jedyna dobra wiadomość dla byłych urzędników krakowskiego ratusza. Prokuratura umorzyła również śledztwo w sprawie siedmiu innych czynów, które dotyczyły przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miasta Krakowa. W osobnych wątkach badano także procedury związane z planami zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Błoń Krakowskich, fortu Bronowice i Dębnik, również nie dopatrując się w nich znamion przestępstwa. Prokuratura zapowiedziała, że o pozostałych decyzjach w tej wielowątkowej sprawie poinformuje w osobnym komunikacie.