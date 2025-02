To zapomniany zwyczaj. W dniu imienin Agaty katolicy święcą chleb, sól i wodę. Znamy wyjaśnienie

Aktywista społeczny pan Kacper poinformował nas o kolejnym zabarwieniu wody w Małopolsce. Tym razem do zdarzenia doszło przy ul. Poprzecznej w Krzeszowicach (powiat krakowski). Ciek wodny wpływający do rzeki Krzeszówki w nienaturalny sposób zmienił kolor. Na miejsce wezwano straż pożarną. Mundurowi potwierdzili, że doszło do zabarwienia wody w potoku.

W związku z ryzykiem skażenia w działaniach wzięli udział strażacy z grupy chemicznej JRG 6 Kraków. Przeprowadzone przez nich badanie wykluczyło, by do wody dostała się trująca substancja.

Dlaczego ciek wodny zmienił kolor i kto się do tego przyczynił? Na ten moment nie wiadomo. Służby wyjaśniają sprawę.

