Prawdopodobnie to ścieki z jednej z małopolskich oczyszczalni spowodowały śnięcie ryb w Wiśle. Niepokojące zjawisko zauważyli między innymi wędkarze, a służby ustaliły, że największa liczba śniętych ryb znajdowała się na odcinku Wisły pomiędzy mostem w Nowym Brzesku a klasztorem w miejscowości Hebdów. Odkryte ścieki miały szarobrunatny kolor i emitowały przykry zapach. Ujawnienie śniętych ryb było powodem zwołania w Krakowie sztabu kryzysowego.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie, Komend Wojewódzkich Policji, Straży Pożarnej, Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie, 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Krakowie oraz IMGW. W spotkaniu zdalnie uczestniczyli również przedstawiciele służb wojewody śląskiego Marka Wójcika, Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Starostwa Powiatowego w Wieliczce i Starostwa Powiatowego w Proszowicach. Obecny był również II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek. Śnięte ryby na Wiśle zaobserwowano wczoraj wieczorem. Ich obecność najpierw potwierdziła Policja zadysponowana na miejsce. Rozpoznanie przeprowadzili też dyżurni WIOŚ Kraków Delegatury Tarnów. Ustalono prawdopodobne źródło zanieczyszczenia Wisły jako wylot ścieków do rzeki poprzez rów z oczyszczalni ścieków w Niepołomicach. Stwierdzono, że wylotem tym do rowu odprowadzane są ścieki o barwie szarobrunatnej i silnym odorze zbliżonym do surowych ścieków bytowych/komunalnych. Wypływ ścieków był intensywny - czytamy w komunikacie wydanym po posiedzenie sztabu kryzysowego.

Poniżej dalsza część artykułu.

Podczas sztabu kryzysowego przedstawiciele służb zwrócili również uwagę na niski stan rzek spowodowany suszą. To kolejny czynnik wpływający na możliwość śnięcia ryb. Poziom rzek ma się poprawić dopiero po intensywnych opadach deszczu, które są prognozowane na najbliższy weekend.

Mamy do czynienia z bardzo niskim poziomem wody w rzekach, miejscami jest on ekstremalnie niski. To prowadzi do przyduchy, czyli tlenu w wodzie jest tak mało, że ryby po prostu się duszą. Mają wręcz poparzone skrzela. Dlatego zwróciłem się do służb Wojewody Śląskiego o wstrzymanie przez najbliższe dni, do wystąpienia opadów, wszelkich zrzutów do Wisły ze śląskich kopalni węgla. Uruchomiłem też zrzuty wody ze Zbiornika Czanieckiego oraz Stopnia Wodnego Przewóz – tak, aby poprawić poziom wody w Wiśle – tłumaczy dyrektor RZGW w Krakowie Wojciech Kozak.

Służby wyjaśniają wczorajsze zdarzenie na Wiśle i jego przyczyny. Niezależnie od tych ustaleń musimy jasno powiedzieć, że sytuacja na rzekach jest zła. Prognozy mówią o intensywnych opadach deszczu w najbliższym czasie. To zresztą swoisty paradoks, bo wiemy, że takie ulewy mogą być bardzo niebezpieczne. Służby są w gotowości do wzmożonych działań interwencyjnych. Mamy jednak nadzieję, że deszcz poprawi poziom wody. Tymczasem przez RZGW w Krakowie prowadzone są bieżące działania zaradcze. Należy też stanowczo piętnować niekontrolowane zrzuty ścieków. W sytuacji, z którą się mierzymy, takie incydenty dodatkowo pogarszają stan ekosystemu wodnego i prowadzą do śnięcia ryb. Proszę samorządowców z regionu o monitoring i wsparcie służb w prowadzonych działaniach – dodaje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.