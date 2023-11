Kraków. Msza przebłagalna za Halloween. Wojownicy Maryi utrudniali pracę fotoreporterom?

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w mszy przebłagalnej za Halloween, która odbyła się w kościele Bożego Ciała w Krakowie we wtorek, 31 października - informuje krakow.wyborcza.pl. Jeden z odprawiających ceremonię księży miał nazwać najhuczniej celebrowany w Stanach Zjednoczonych zwyczaj "świętem szatana" i „najważniejszym dniem dla satanistów". W czasie uroczystości nie zabrakło też członków Wojownicy Maryi, który mieli sobie wziąć na cel fotoreporterów. Jak wynika z relacji gazety, mężczyźni utrudniali im pracę, zasłaniając obiektyw, chodząc za nimi i podnosząc głos, a do tego wypytywali m.in., czy mają do czynienia z osobami wierzącymi. W tym czasie ksiądz kontynuował swój wykład na temat szkodliwości Halloween.

- Halloween jest obce kulturze polskiej, wierze katolickiej. Dotykając tego tematu, zawsze więc będziemy się różnic od tych, którzy je obchodzą. Bo to jest obce. Stwórca nie stworzył nas po to, byśmy upodabniali się do śmierci. Byśmy z niej drwili, szydzili. Stworzył nas do pięknych rzeczy - powiedział w czasie kazania jeden z duchownych.