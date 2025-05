Wpis na bloga na maturze 2025 z angielskiego. Wiemy, o czym musieli napisać maturzyści [7.05.2025]

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Angielski, matematyka, biologia, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 07.05.2025

Podczas egzaminu maturalnego 2025 z języka angielskiego na poziomie podstawowym jednym z najważniejszych zadań było napisanie wypowiedzi pisemnej – tym razem w formie bloga. To właśnie za to zadanie można było zdobyć najwięcej punktów – aż 12. Temat tegorocznego wypracowania dotyczył pierwszego występu przed publicznością, a uczniowie mieli opisać swoje doświadczenia, emocje i reakcję widzów.

Oto pełna treść polecenia, która pojawiła się w arkuszu CKE:

W ubiegłym tygodniu odbył się Twój pierwszy występ przed publicznością. We wpisie na blogu:

poinformuj, co to było za wydarzenie i dlaczego zdecydowałeś/zdecydowałaś się wystąpić

wyjaśnij, w jaki sposób przygotowywałeś/przygotowywałaś się do występu

napisz, jaki miałeś/miałaś problem podczas występu

opisz reakcję publiczności na Twój występ

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 100 do 150 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi).

Początek wypowiedzi:

Hi everybody,

Guess what! Last week, I performed in front of an audience for the first time in my life.

