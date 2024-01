Wrzucił 100 tysięcy do puszki WOŚP. Wideo ze "staruszkiem" robi furorę w sieci

"Staruszek" wrzucił okrągłą sumę do puszki WOŚP. Okazało się, że to popularny youtuber. Nagranie robi furorę

Podczas 32. Finału WOŚP w Krakowie do kwestujących wolontariuszy podszedł "staruszek", który do puszki wrzucił 100 tysięcy złotych. Wolontariuszom powiedział, że przez trzy lata zbierał pieniądze, by przekazać fundacji "okrągłą" sumkę. Szybko okazało się, że za staruszka przebrał się znany youtuber Budda, który jest znany z zaskakujących akcji charytatywnych.

Budda podszedł do sprawy bardzo poważnie. Specjalna charakteryzacja, zmieniony głos i odpowiedni strój, sprawiły, że wolontariusze nie rozpoznali youtubera. Budda na swoim kanele pokazał cały proces przygotowań charakteryzacji.

Wideo ze "staruszkiem", przekazującym 100 tysięcy złotych na WOŚP, robi prawdziwą furorę w sieci. Ale pojawiły się także głosy, że youtuber chce zarobić na tym nagraniu. Dlatego Budda skrócił nagranie do 8 minut i na jego końcu odniósł się do sytuacji.

"Film celowo ścięliśmy do poniżej 8 minut. Niestety, masa ludzi szukających w tym wszystkim problemu i teorii, że materiał zarobi więcej, niż wrzuciliśmy. Straszne to jest, że gdyby film zarobił chociaż 5/6/7/8k to można by nawet o tyle więcej wrzucić. Na, ale cóż - jest jak jest. Poniżej 8 min = nie ma ani jednej reklamy. Teoretyków spiskowych nie pozdrawiam, a wszystkich normalnych kocham" - wyjaśnił na końcu wideo Budda.

Wielka wpłata na WOŚP w Krakowie! Przekazał 100 tysięcy złotych