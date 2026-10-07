Wybory prezydenta Krakowa. Zdobył 17,5 proc. głosów, wydał rekomendację przed II turą

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-07 8:40

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa wkraczają w decydującą fazę. Głos w sprawie decydującego starcia Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej zabrał Michał Drewnicki, niedawny kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który w pierwszej turze zyskał zaufanie 17,5 proc. wyborców.

Uśmiechnięty Michał Drewnicki w garniturze. O jego rekomendacji przed wyborami w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Michał Drewnicki (PiS), który zajął trzecie miejsce w I turze wyborów prezydenta Krakowa, ogłosił, że nie zagłosuje na Monikę Piątkowską. Uzasadnił to jej "warszawskimi" powiązaniami i brakiem idealnego kandydata.
  • Jednocześnie Drewnicki zaapelował do Krakowian o jak najliczniejszy udział w II turze wyborów, która odbędzie się w niedzielę 11 października.
  • W drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała (36,38% głosów w I turze) oraz Monika Piątkowska (29,91% głosów w I turze), popierana przez KO i PSL.

Wybory prezydenta Krakowa. Michał Drewnicki uderza w kandydatkę Koalicji Obywatelskiej

Michał Drewnicki w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kwestię, która jego zdaniem dyskwalifikuje kandydatkę Koalicji Obywatelskiej. Dla byłego kandydata PiS kluczowym kryterium jest silne związanie nowego prezydenta z miastem, a nie z centralą partyjną w stolicy. - Ja jestem stąd, drodzy państwo, i też tego samego oczekuję od nowego prezydenta Krakowa. Żeby nie przyjeżdżał do nas tutaj na czas wyborów z Warszawy, spod Warszawy czy z jakiegokolwiek innego miejsca, a potem nie czekał na instrukcje z Warszawy – podkreślił Drewnicki.

Były kandydat na prezydenta Krakowa uważa również, że Monika Piątkowska ignoruje konserwatywną część elektoratu. Jego zdaniem, wyborcy o poglądach prawicowych nie są dla niej istotni, co przełoży się na jej późniejszy styl rządzenia miastem. - Kto jako kandydat omija część Krakowian, ten jako prezydent będzie ich omijał tym bardziej – ocenił polityk. Dodał również, że oddanie głosu na Piątkowską oznaczałoby powrót do układu władzy, który Krakowianie odrzucili już wcześniej w referendum.

Michał Drewnicki apeluje o udział w II turze wyborów

Michał Drewnicki zdecydował, że nie przekaże oficjalnego poparcia dla Łukasza Gibały. Jak sam przyznał, druga tura wyborów w Krakowie nie daje mu kandydata idealnego. - W drugiej turze nie ma idealnego kandydata dla nas, którego ja mógłbym w 100 proc. poprzeć – wyjaśnił szczerze. Jednocześnie zaapelował do wszystkich mieszkańców o jak najliczniejszy udział w niedzielnym głosowaniu. Podkreślił, że pójście do urn to obowiązek każdego odpowiedzialnego obywatela: „Wiem, że należy iść głosować, wziąć odpowiedzialność i podjąć decyzję, która z naszej perspektywy będzie lepsza dla Krakowa i dla Polski”.

Sonda
Kto zostanie prezydentem Krakowa?
Ten proboszcz to prawdziwy duszpasterz. Nie oddamy go
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

PREZYDENT KRAKOWA
GŁOSOWANIE