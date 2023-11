Spis treści

Wybory samorządowe 2024. Wiosną wybierzemy w Krakowie nowego prezydenta

Chociaż jeszcze kurz nie opadł po zmaganiach polityków w wyborach parlamentarnych i tworzeniu nowego rządu, na horyzoncie coraz bliżej mamy wybory samorządowe 2024. Wiosną Polacy ponownie ruszą do urn, aby wybrać naszych reprezentantów w samorządach, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. To będzie szczególny i niezwykle trudny czas dla Krakowa, bowiem prezydent Jacek Majchrowski zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję. To oznacza, że już w kwietniu, po 22 latach Kraków doczeka się nowego prezydenta. Przyjrzeliśmy się kandydatom na to stanowisko.

Ustępujący ze stanowiska Jacek Majchrowski namaścił na swojego następcę obecnego wiceprezydenta miasta, Andrzeja Kuliga. Chociaż pierwotnie Kulig w mediach społecznościowych przyznał, że stanowisko Majchrowskiego go zaskoczyło, już kilka dni później oficjalnie ogłosił swoją kandydaturę, twierdząc, że nie chce, aby "dorobek Majchrowskiego został zaprzepaszczony". Sam Andrzej Kulig jest z wykształcenia jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, które ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. W samorządzie działa od 1996 r., a od 2018 r. piastuje stanowisko wiceprezydenta.

Wybory na prezydenta Krakowa 2024. Prof. Stanisław Mazur będzie kandydował

Jednym ze społecznych kandydatów, niezwiązanych z polityką jest rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisław Mazur. O start w wyborach prezydenckich w Krakowie już wcześniej zaapelowało do niego środowisko naukowców i artystów w specjalnym liście. Profesor wziął sobie tę odezwę do serca, bo już kilka dni później ogłosił swój start w nadchodzącej kampanii. Sam prof. Stanisław Mazur jest z wykształcenia politologiem i specjalizuje się w polityce publicznej, administracji publicznej i zarządzaniu publicznym. W 2022 roku założył stowarzyszenie Lepszy Kraków, w którym wraz z grupą ekspertów działa na rzecz ekologii, transportu i biznesu w calu ulepszenia funkcjonowania miasta.

QUIZ. Historia Polski w konwencji prawda/fałsz. 7/10 to wręcz obowiązek! Pytanie 1 z 10 Ostatnim królem z dynastii Piastów był Kazimierz Wielki To prawda To fałsz Dalej

Oficjalny start w wyborach na prezydenta Krakowa ogłosiła także krakowska Platforma Obywatelska, która postawiła na posła Aleksandra Miszalskiego. Polityk jest krakowianinem z urodzenia i absolwentem socjologii oraz turystyki i rekreacji. W samorządzie działa od lat — w 2011 r. został członkiem Rady Dzielnicy I Stare Miasto, zaś od 2014 roku był radnym Miasta Kraków. Od 2019 r. piastuje mandat poselski, a tegorocznych wyborach parlamentarnych udało mu się go odnowić.

Kandydaci na prezydenta Krakowa 2024. Łukasz Gibała ogłosił start w wyborach

Nie jest dużym zaskoczeniem fakt, że Łukasz Gibała będzie po raz kolejny ubiegać się o stanowisko prezydenta Krakowa. To już kolejne wybory, w których samorządowiec bierze udział i był uznawany za najpoważniejsze zagrożenie dla Jacka Majchrowskiego. Tym razem może mu się udać je zwyciężyć, bowiem w najnowszych sondażach jest uznawany za lidera i zdobywa największe poparcie. Łukasz Gibała to krakowianin z urodzenia i absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygodę z polityką zaczął w 2006 roku, jako radnego sejmiku małopolskiego, później został posłem na Sejm. Obecnie piastuje stanowisko radnego Krakowa. W 2014 roku powołał stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, w którym razem z ekspertami działa na rzecz poprawy miejskiej polityki.

Wybory na prezydenta Krakowa 2024. Mateusz Jaśko deklaruje start w wyborach

Jedną wielką niewiadomą może okazać się Mateusz Jaśko, bloger i społecznik, autor strony w mediach społecznościowych Co jest nie tak z Krakowem. Jaśko swoją kandydaturę zapowiadał od miesięcy. Chociaż w ostatnim czasie nie wydał oficjalnego stanowiska w sprawie startu w wyborach, w rozmowie z nami potwierdza, że już od grudnia planuje rozpocząć zbiórkę podpisów. "To dzięki mnie prezydent dostał mandat za cygarko, mnie straszyli prokuraturą za kupno ławek dla mieszkańców, ja wyciągnąłem seksaferę w radzie miasta, czy to ja ogólnie na co dzień jadę" — opisuje swoje działania na profilu w portalu buy coffee.to. Oprócz tego Jaśko aktywnie angażuje się w politykę miejską Krakowa, udzielając się m.in. w głośnej sprawie spółki Kraków5020.

Prezydent @krakow_pl nie startuje ponownie w wyborach. Mimo to chcą utrzymać układ- namaścił @KuligKrakow Mnie goryle Majchrowskiego znowu nie wpuściły na konferencję.@SiecObywatelska pic.twitter.com/bgLjlSfOhH— Mateusz Jaśko (@cojestnietakzkr) November 20, 2023

Wybory na prezydenta Krakowa 2024. Nieoficjalni kandydaci: Małgorzata Wassermann, Daria Gosek-Popiołek, Konrad Berkowicz

Według nieoficjalnych doniesień kandydatką PiS w Krakowie mogłaby być posłanka Małgorzata Wassermann, która startowała w poprzednich wyborach i przegrała z Majchrowskim w drugiej turze. Gotowość do startu ma zgłaszać także wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki. Nieoficjalnie jako potencjalnych kandydatów w wiosennych wyborach wskazuje się także m.in. posłów Ireneusza Rasia i Rafała Komarewicza z Trzeciej Drogi, posłankę Darię Gosek-Popiołek z Lewica, posła Konrada Berkowicza z Konfederacji i niezależnego radnego województwa małopolskiego Tomasza Urynowicza.

Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Głównym w Krakowie. Ceny na stoiskach zwalają z nóg: