Wybory samorządowe 2024. W tych miejscach w Małopolsce czeka nas druga tura głosowania

Wybory samorządowe 2024. Gdzie druga tura w Małopolsce?

Druga tura wyborów samorządowych 2024 zaplanowana została na niedzielę, 21 kwietnia. Głosowanie będzie odbywało się od godziny 7:00 do 21:00. Wyborcza dogrywka zostanie przeprowadzona w aż 57 miastach i gminach w całym województwie małopolskim. Wyborcy będą mieli do dyspozycji jedną kartę do głosowania, na której znajdą się nazwa dwójki kandydatów.

Druga tura wyborów samorządowych 2024 pozwoli wyłonić m.in. nazwisko nowego prezydenta Krakowa. Ale nie tylko w stolicy Małopolski konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego głosowania. 21 kwietnia poznamy też nazwiska nowych rządzących m.in. w Tarnowie, Zakopanem, Skawinie czy Bochni.

Gdzie odbędzie się druga tura wyborów samorządowych 2024 w województwie małopolskim?

Gmina Andrychów, powiat wadowicki

Gmina Biskupice, powiat wielicki

Gmina Bobowa, powiat gorlicki

Miasto Bochnia, powiat bocheński

Gmina Borzęcin, powiat brzeski

Gmina Charsznica, powiat miechowski

Miasto i Gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski

Gmina Czchów, powiat brzeski

Gmina Dąbrowa Tarnowska, powiat dąbrowski

Gmina Gdów, powiat wielicki

Gmina Gromnik, powiat tarnowski

Gmina Jabłonka, powiat nowotarski

Gmina Jerzmanowice-Przeginia, powiat krakowski

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki

Gmina Kęty, powiat oświęcimski

Gmina Kozłów, powiat miechowski

Miasto Kraków

Gmina Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotarski

Gmina Krynica-Zdrój, powiat nowosądecki

Gmina Krzeszowice, powiat krakowski

Gmina Książ Wielki, powiat miechowski

Gmina Libiąż, powiat chrzanowski

Gmina Lipinki, powiat gorlicki

Gmina Liszki, powiat krakowski

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, powiat krakowski

Gmina Maków Podhalański, powiat suski

Gmina Mszana Dolna, powiat limanowski

Gmina Myślenice, powiat myślenicki

Gmina Niepołomice, powiat wielicki

Miasto Nowy Targ, powiat nowotarski

Gmina Ochotnica Dolna, powiat nowotarski

Gmina Olesno, powiat dąbrowski

Gmina Olkusz, powiat olkuski

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, powiat nowosądecki

Gmina Przeciszów, powiat oświęcimski

Gmina Raba Wyżna, powiat nowotarski

Gmina Rabka-Zdrój, powiat nowotarski

Gmina Radziemice, powiat proszowicki

Gmina Skała, powiat krakowski

Gmina Skawina, powiat krakowski

Gmina Słaboszów, powiat miechowski

Gmina Słomniki, powiat krakowski

Gmina Spytkowice, powiat nowotarski

Gmina Spytkowice, powiat wadowicki

Miasto i Gmina Szczawnica, powiat nowotarski

Gmina Szczucin, powiat dąbrowski

Gmina Szczurowa, powiat brzeski

Gmina Świątniki Górne, powiat krakowski

Miasto Tarnów

Gmina Trzyciąż, powiat olkuski

Gmina Wieliczka, powiat wielicki

Gmina Wietrzychowice, powiat tarnowski

Gmina Wojnicz, powiat tarnowski

Miasto Zakopane, powiat tatrzański

Gmina Zator, powiat oświęcimski

Gmina Zawoja, powiat suski

Gmina Żabno, powiat tarnowski

