IMGW ostrzega przed upałami. Termometry wskażą nawet 35 stopni

Synoptycy przewidują, że dziś temperatury maksymalne w wielu regionach Polski osiągną od 29 do 31 stopni Celsjusza. Już jutro słupki rtęci mogą pokazywać 33-35 stopni Celsjusza. Nocą temperatura minimalna utrzyma się na poziomie 15-17 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez IMGW obowiązuje od środy, 2 lipca, od godziny 14.00 do czwartku, 3 lipca, do godziny 20.00. Alert został wprowadzony w Krakowie oraz na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa.

- Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci – alarmują eksperci.

Wysokie temperatury niosą ze sobą ryzyko odwodnienia i przegrzania organizmu. Udar słoneczny lub cieplny to stan zagrażający zdrowiu, a nawet życiu. Do jego objawów należą: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała, przyspieszone bicie serca i oddech.

Jak chronić się przed upałami?

Unikaj wychodzenia na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia (między 11:00 a 15:00).

Noś lekką, przewiewną odzież w jasnych kolorach.

Chroń głowę przed słońcem, nosząc kapelusz lub czapkę.

Pij dużo wody (nawet trzy litry dziennie).

Unikaj spożywania alkoholu i napojów z dużą zawartością cukru.

Zadbaj o regularne posiłki, unikaj ciężkostrawnych potraw.

Korzystaj z klimatyzacji lub wentylatorów.

Bierz chłodne prysznice lub kąpiele.

Zadbaj o zwierzęta, zapewniając im dostęp do świeżej wody i chłodnego miejsca.

Ogranicz aktywność fizyczną.