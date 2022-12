Policjanci z Myślenic bohaterami! Weszli do płonącego budynku, by uratować 50-latka

Wyłączą iluminację ważnych miejsc w Krakowie. "Lights for Ukraine"

Kraków znalazł się wśród miast, które przyłączyły się do akcji "Lights for Ukraine", mającej na celu okazanie solidarności z Ukrainą. Od środy, 21 grudnia do 1 stycznia na jedną minutę będzie wyłączana iluminacja sześciu ważnych miejsc w Krakowie: pałacu Wielopolskich, Bazyliki Mariackiej, Wieży Ratuszowej, Sukiennic, kopca Kościuszki i kładki o. Bernatka. Obiekty nie będą oświetlane między godz. 19.00 a 19.01. Szczególny nacisk poprzez symboliczne wyłączenie świateł miasta uczestniczące w przedsięwzięciu zwracają na codzienny blackout w ukraińskich miastach, spowodowany rosyjskimi atakami rakietowymi na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Organizatorzy chcą też zwrócić uwagę na to, że wojna na Ukrainie wciąż trwa i powoduje cierpienie tysięcy ludzi.

