Prokuratura potwierdziła, że to Patryk P. był sprawcą wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie, a wobec jego śmierci śledczym nie pozostało nic innego, jak tylko umorzyć postępowanie w tej sprawie. Odpowiednie postanowienie zostało wydane pod koniec minionego roku, ale dopiero teraz krakowska prokuratura okręgowa poinformowała o tym fakcie. Postanowienie jest nieprawomocne, przysługuje na nie zażalenie.

Ustalenia śledczych pokrywają się ze wcześniejszymi informacjami na temat wypadku. Patryk P. kierował sportowym renault pod wpływem alkoholu. W organizmie miał między 2,3 a 2,6 promila. Znacząco przekroczył też prędkość. Pędził co najmniej 120 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 km/h. Oprócz syna celebrytki Sylwii Peretti w wypadki zginęło też trzech młodych mężczyzn, którzy byli pasażerami żółtego renault.

Komunikat prokuratury w sprawie wypadku przy moście Dębnickim

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie umorzyła z uwagi na śmierć sprawcy postępowanie w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w dniu 15 lipca 2023 roku w Krakowie, w ten sposób, że kierujący pojazdem m-ki Renault Megane Patryk P. znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu alkoholu etylowego wynoszącym we krwi 2,3 promille, w moczu 2,6 promille jadąc al. Krasińskiego od al. Mickiewicza w kierunku mostu Dębnickiego, nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, jadąc z prędkością co najmniej 120 km/h i przekraczając prędkość dopuszczalną na tym odcinku drogi o ok. 80 km//h, najechał na słupek U21 i utracił panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał poza lewą krawędź jezdni, uderzył w sygnalizator S-5, a następnie przez schody, doprowadzając do wywrócenia pojazdu na dach i uderzył w mur oporowy, w wyniku czego kierujący pojazdem oraz 3 pasażerowie doznali obrażeń ciała w postaci obrażeń czaszkowo- mózgowych, w wyniku których wszyscy czterej ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia tj. o przest. z art. 177 par 2 kk i inne. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.

