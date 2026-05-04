Wzory matematyczne matura 2026. To się przyda podczas egzaminu

Wzory matematyczne matura 2026. Co zawiera oficjalna karta CKE?

Podczas egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym każdy zdający otrzymuje od komisji broszurę zatytułowaną „Wybrane wzory matematyczne”. Jest to oficjalny dokument opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, który stanowi legalną i podstawową pomoc dydaktyczną na sali egzaminacyjnej. Znajomość zawartości tego zeszytu jest kluczowa dla sprawnego rozwiązywania zadań.

Karta wzorów obejmuje najważniejsze działy matematyki ujęte w podstawie programowej. W dokumencie można znaleźć między innymi:

Wartości bezwzględne, potęgi i pierwiastki: Definicje oraz kluczowe prawa działań na potęgach i pierwiastkach.

Logarytmy: Wzory na zamianę podstawy logarytmu oraz prawa działań na logarytmach.

Funkcje: W tym szczegółowe rozpisanie wzorów dla funkcji kwadratowej (obliczanie wyróżnika, czyli tzw. delty, współrzędne wierzchołka paraboli oraz postacie: ogólna, kanoniczna i iloczynowa).

Ciągi liczbowe: Wzory na n-ty wyraz oraz sumę n początkowych wyrazów dla ciągów arytmetycznych i geometrycznych.

Trygonometria: Związki między funkcjami tego samego kąta (np. jedynka trygonometryczna), wzory redukcyjne oraz tabela wartości funkcji trygonometrycznych dla podstawowych kątów (30°, 45°, 60°).

Geometria (planimetria, stereometria, geometria analityczna): Wzory na pola figur płaskich, pola powierzchni i objętości brył, a także równania prostych, okręgów oraz wzory na odległość punktu od prostej czy długość odcinka.

Kombinatoryka i prawdopodobieństwo: Reguła mnożenia, wzory na silnię, symbol Newtona oraz klasyczna definicja prawdopodobieństwa.

Statystyka: Wzory na średnią arytmetyczną, ważoną, medianę oraz wariancję i odchylenie standardowe.

Jak efektywnie wykorzystać wzory matematyczne na egzaminie w 2026 roku?

Samo posiadanie tablic matematycznych nie gwarantuje sukcesu na egzaminie maturalnym. Kluczową umiejętnością jest szybkie i bezbłędne odnajdywanie potrzebnych informacji. Czas trwania matury na poziomie podstawowym jest ściśle określony, dlatego każda minuta stracona na przeszukiwanie broszury może zaważyć na końcowym wyniku.

Aby optymalnie przygotować się do korzystania z karty wzorów, warto wdrożyć następujące zasady.

Praca z oficjalnym dokumentem przed maturą. Należy pobrać ze strony CKE aktualną wersję tablic matematycznych w formacie PDF lub zaopatrzyć się w wersję drukowaną i korzystać z niej regularnie podczas rozwiązywania zadań próbnych.

Znajomość spisu treści. Zamiast wertować stronę po stronie, warto zapamiętać, w której sekcji broszury znajdują się poszczególne działy. Pozwoli to na błyskawiczne otwarcie odpowiedniej strony.

Odróżnianie wzorów od metod. Karta podaje gotowe wzory (np. na deltę), ale nie instruuje, jak rozwiązać całe zadanie (np. jak zinterpretować wynik nierówności kwadratowej na osi liczbowej). Należy mieć świadomość ograniczeń tego narzędzia.

Czego nie ma w tablicach matematycznych?

Opieranie się wyłącznie na karcie wzorów to częsty błąd zdających. Warto pamiętać, że broszura CKE nie zastępuje znajomości podstawowych pojęć, definicji oraz logiki matematycznej. Dokument ten stanowi jedynie wsparcie pamięciowe w zakresie skomplikowanych zależności algebraicznych czy geometrycznych.

Na maturze 2026 z matematyki nie znajdzie się w tablicach:

kolejności wykonywania działań. Ta podstawowa zasada arytmetyki musi być opanowana pamięciowo.

definicji zbiorów liczbowych. Zdający musi wiedzieć, czym są liczby całkowite, wymierne, niewymierne czy pierwsze.

zasad rozwiązywania równań i nierówności. Metody przenoszenia na drugą stronę, zmiana znaku przy dzieleniu przez liczbę ujemną to wiedza, którą należy wynieść z lekcji.

gotowych algorytmów. Wzory nie podpowiadają, którego z nich należy użyć w nietypowym zadaniu z treścią. Wybór odpowiedniego narzędzia matematycznego leży po stronie ucznia.

