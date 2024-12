Z czego katolicy muszą się spowiadać?

"Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty" - brzmi jedno z przykazań kościelnych. Nie ma więc wątpliwości, że katolicy powinni przystępować do spowiedzi przynajmniej co 12 miesięcy. Powinni robić to jednak znacznie częściej; zawsze wtedy, gdy popełnili grzech ciężki, uniemożliwiający przyjęcie komunii św. Nie istnieje żadna formalna i zatwierdzona przez Watykan lista grzechów, z których wierni powinni rozliczać się w konfesjonale. Kościół zaleca jednak regularne przeprowadzanie rachunku sumienia i w ten sposób uświadamianie sobie własnych grzechów. Nie ma wątpliwości, że grzechem będzie złamanie któregokolwiek z Dziesięciu Przykazań, będących fundamentem chrześcijaństwa. Tradycja tej religii wypracowała też listę grzechów głównych, do których zalicza się:

pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.

Co ciekawe, w średniowieczu lista grzechów głównych liczyła osiem, a nie siedem pozycji. Według papieża Grzegorza Wielkiego grzechami głównymi były: łakomstwo, rozpusta, chciwość, gniew, zazdrość, zniechęcenie, próżna chwała i pycha. Idea stworzenia listy grzechów głównych jest jednak niezmienna. To właśnie z tych występków miały wynikać inne ludzkie grzechy.

Z niektórych grzechów nie może rozgrzeszyć zwykły ksiądz

Zdecydowana większość grzechów może być odpuszczona przez zwykłego księdza, podczas spowiedzi. Ta musi mieć jednak formę indywidualną i bezpośrednią (nie można spowiadać się przez telefon czy internet). Wierny powinien też przestrzegać warunków dobrej spowiedzi, którymi są: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Wyjątkową praktyką jest absolucja zbiorowa, stosowana w sytuacji niebezpieczeństwa śmierci, która uniemożliwia spowiedź indywidualną lub gdy liczba wiernych czekających na przystąpienie do sakramentu pokuty jest tak duża, że uniemożliwia im spowiedź indywidualną, w wyniku czego pozostaną bez tego sakramentu przez dłuższy czas. Według Kościoła absolucja powoduje odpuszczenie grzechów, jednak wierni powinni przy pierwszej możliwej okazji wyznać popełnione grzechy ciężkie podczas spowiedzi indywidualnej.

Niektórych grzechów nie mogą odpuścić zwykli księża. Są one zastrzeżone dla władzy biskupiej lub Stolicy Apostolskiej. Listę tych grzechów znajdziecie w poniższej galerii.

Grzechy zastrzeżone dla władzy biskupiej i Stolicy Apostolskiej

QUIZ. Co pamiętasz z bierzmowania? Dobry katolik powinien mieć wynik 10/10 Pytanie 1 z 10 Kto ma prawo udzielić bierzmowania? biskup diecezjalny biskup pomocniczy obie odpowiedzi są prawidłowe Następne pytanie