Groźby, krzyki i siekiery

We wtorek, 24 czerwca 2025 roku, około godziny 13:50, funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który dobijał się do drzwi sąsiadki we wsi Królówka. Zaniepokojona kobieta obawiała się o swoje bezpieczeństwo, dlatego wezwała policję.

Zanim patrol dotarł na miejsce, mężczyzna opuścił teren zamieszkiwany przez zgłaszającą i wrócił do swojego domu. Tam też zastali go policjanci. - Osoba ta bardzo głośno krzyczała, była pobudzona i zachowywała się irracjonalnie, kierując wobec funkcjonariuszy obraźliwe słowa - informuje oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 49-latek schował się do wnętrza swojego domu.

Policjanci interweniowali w Królówce. Agresor uzbrojony w siekiery zatrzymany

Mężczyzna chwycił za dwie siekiery i zaczął grozić funkcjonariuszom. - Nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy i w pewnym momencie podjął próbę rzucenia jednej z siekier w ich kierunku. Próba ta została udaremniona użyciem środka przymusu bezpośredniego - kontynuuje oficer prasowy.

Policjanci zatrzymali 49-letniego mieszkańca gminy Nowy Wiśnicz. Obecnie sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Bochni, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.