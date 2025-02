i Autor: Shutterstock Polak wygrał w zdrapce LOTTO ogromne pieniądze i teraz ma problem

Szczęśliwa zdrapka

Za 5 zł załatwił sobie dodatek do pensji na 3 lata. Nie musiał pytać szefa o zgodę

Tylko 5 złotych kosztowała szczęśliwa zdrapka, która swojemu posiadaczowi pozwoliła nieźle się ustawić. Nie dość, że od razu wygrał on sześciocyfrową sumę, to jeszcze przez 3 lata będzie dostawał comiesięczny dodatek do pensji. Wygrana padła w powiecie nowotarskim.