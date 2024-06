Zabił matkę i siostrę, a później uciekł z Polski. Przełom w sprawie Mirosława M.

Niezwykły widok na trasie do Morskiego Oka. Internauci w szoku, a turyści z bryczki mogą spalić się ze wstydu

Brama w Gorce przyciąga tłumy. To miejsce jest turystycznym odkryciem. Zobaczcie, dlaczego stało się hitem

Podwójne zabójstwo w Spytkowicach. Mirosław M. trafił do Polski

Policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to właśnie on był sprawcą podwójnego zabójstwa w Spytkowicach. Przypomnijmy, że na początku kwietnia zginęły dwie kobiety: Stasia († 73 l.) i Ela († 48 l.). Mieszkały w jednym domu i łączyło je pokrewieństwo. Seniorka była matką Elżbiety M., ale też Mirosława M. Mężczyzna miał zabić swoją rodzicielkę i siostrę, prawdopodobnie używając do tego siekiery.

Po zbrodni 54-latek uciekł z Polski do Niemiec. Wydano za nim list gończy. Został zatrzymany w gminie Nadrensee. Niemiecki sąd zdecydował o wydaniu go polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Procedura ekstradycyjna właśnie została dopełniona. Mirosław M. został przetransportowany do Polski i osadzony w areszcie śledczym w Jeleniej Górze. Poniżej dalsza część artykułu.

Za zabójstwo Mirosławowi M. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, o ile w ogóle będzie mógł odpowiadać karnie za swój czyn. Z relacji mieszkańców Spytkowic wynika, że 54-latek mocno przeżył rozwód, a dodatkowe piętno na jego psychice odcisnęły problemy związane z nielegalnymi interesami. Prawdopodobnie śledczy zwrócą się do biegłych o wydanie opinii na temat poczytalności mężczyzny.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią