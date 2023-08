Zabójczyni wykorzystała łaskawość sądu. Szukali jej prawie rok

Zabójczyni nadużyła łaskawości sądu. Szukali jej prawie rok

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 52-letnią kobietę, która podczas przerwy w odbywaniu kary za zabójstwo nie powróciła do zakładu karnego. 52-latka w 2010 roku została skazana na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada, którego dokonała razem z synem. Kobieta trafiła do zakładu karnego w Krakowie, gdzie odbywała swoją karę za popełnienie przestępstwo. W marcu 2022 r., po odsiedzeniu prawie 13 lat, decyzją sądu skazanej została przyznana 5-miesięczna przerwa w odbywaniu kary. Kobieta miała stawić się do dalszego odbywania wyroku 22 września 2022 r. Po tym terminie 52-latka nie pojawiła się w więzieniu. Rozpoczęły się poszukiwania skazanej kobiety, za którą został również wydany list gończy. Sprawa trafiła do policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zajmujących się poszukiwaniem i identyfikacją osób. Intensywna praca, zebrane informacje i ustalenia naprowadziły pracujących nad sprawą funkcjonariuszy na ślad zabójczyni. W poniedziałek, 28 sierpnia kobieta została zatrzymana. Ukrywała się w jednym z mieszkań na krakowskim Podgórzu.

Kobiecie grozi kolejny wyrok. Odsiadka się przedłuży?

Kobieta została przewieziona do zakładu karnego, gdzie będzie kontynuować odbywanie wyroku. Dodatkowo toczy się wobec niej postepowanie z art. 242 par. 3 KK (kto, korzystając z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, bez usprawiedliwionej przyczyny nie powróci do zakładu karnego najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).

Sonda Czy jesteś za karą śmierci? Tak Nie To zależy od sytuacji