Wypadek

Kierująca audi wjechała w ogródek restauracji. Koszmar w centrum Wadowic

Pięć osób wymagających pomocy medycznej, w tym jedna osoba zabrana do szpitala, to bilans niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w czwartek, 31 sierpnia w centrum Wadowic. Jak podaje PAP, kobieta kierująca audi zjechała z ronda, przejechała przez trawnik oraz chodnik, a następnie uderzyła w stolik znajdujący się w ogródku restauracji fast food. Trwa ustalanie przyczyny zdarzenia.